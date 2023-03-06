Üstel: “CTP’nin açıklamalarına anlam veremedik”

Başbakan Ünal Üstel, “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi”yle kesintilerin nereye harcanacağının belirlendiğini ve harcamaları denetleyecek komite kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Üstel, “Yasa önerisi bugün komiteden oy çokluğuyla geçti. Komite çalışmalarına katılan ana muhalefet CTP’nin açıklamalarına anlam veremedik” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad Hoc) Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova ve komite üyesi UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” konusunda Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Üstel, yasal düzenlemenin hazırlanması sürecine ilişkin bilgi verdiği toplantıda, Berova, komitenin kurulma süreci ve çalışmalar, Yeşilırmak ise gelir ve gider kalemleriyle ilgili bilgi verdi.

Ana muhalefetin isteği doğrultusunda Meclis’te bir ad hoc komite kurulduğunu ve partiler üstü bu komitede yasal düzenlemenin tekrar ele alındığını kaydeden Üstel, bütün iyi niyetlerini ortaya koydukları bu yöndeki çalışmaların bir haftadan beri devam ettiğini belirtti.

Başbakan Üstel, 6 Şubat tarihinde Türkiye’de yaşanan depremde, 50 bin kişinin yaşımı yitirdiğini, 49 KKTC vatandaşının da depremde hayatını kaybettiğini söyledi. Üstel, birçok değerli insan ve 35 şampiyon meleklerin kaybedildiğini söyledi.

Depremden dersler çıkarılması gerektiği inancıyla hükümetin gerek muhalefet, gerekse sivil toplum örgütleriyle (STÖ) yaptığı temaslar sonucunda bir yasal düzenleme yoluna gidildiğini söyleyen Üstel, bu yasa önerisi düzenlendikten sonra süratle Meclis gündemine getirildiğini kaydetti.

“Bütün iyi niyetimizi ortaya koyduk”

Ana muhalefetin isteği doğrultusunda Meclis’te bir ad hoc komite kurulduğunu ve partiler üstü bu komitede yasal düzenlemenin tekrar ele alındığını dile getiren Üstel, bu yöndeki çalışmaların bir haftadan beri devam ettiğini belirtti.

“Bütün iyi niyetimizi ortaya koyduk” diyen Üstel, yasa önerisinin tümünün bugün tamamlandığını ve halkın bilgisine getirildiği, tasarının oyçokluğuyla komiteden geçtiğini ancak toplantıda ana muhalefet milletvekillerinin de bulunduğunu kaydetti.

Bu çalışma devam ederken Genel Kurul açılmadan önce ana muhalefet partisi genel başkanının basın açıklaması yaparak komiteden çekildiklerini deklere ettiğini söyleyen Üstel, basın toplantısında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “komiteden komitenin anlamsız k olduğunu tespit ederek çekildiklerini” belirttiğini söyledi.

CTP’li komite üyelerinin yasa tasarısı oy çokluyla geçmesine rağmen komiteye devam edeceklerini söylediklerini ancak daha sonra basın toplantısıyla çekildiklerinin açıklandığını dile getiren Üstel, “Burada samimiyetsiz kim davrandı halkın takdirine bırakıyorum” dedi.

Üstel, depremin yaşattığı acıları bir kere daha yaşatmamak adına hükümetin süratli bir şekilde hazırladığı yasa önerisinin bütün kesimlerin elini taşın altına koyacağı şekilde hazırlandığını belirtti.

Önerinin bütçeye uygun şekilde yapılmasına rağmen daha çok kesimin katılması ve üzerine çalışması için çalışmaların yapıldığını dile getiren Üstel, kesintilerle birikecek paranın nerelere harcanacağını birer birer kamyonuna deklere ettiklerini kaydetti.

Buna rağmen soru işareti kalmaması için sivil toplum örgütleri ve muhalefetin katılacağı bir Denetleme Komitesi oluşturulmasının kabul edip, çalışma yaptıklarını belirten Üstel, bugün karşılaştıkları ve anlam veremedikleri basın açıklamasında dile getirilenlere yanıt vermek için önerinin içeriği ve kalemler hakkında bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

“Biz bu konuyu siyasileştirmek istemiyoruz, gailemiz ülkemizdir”

Hükümetin bütçeden bir miktar desteği fona aktardığını söyleyen Üstel, Maliye Bakanı’nın bu yönde çalışmaların sürdüreceğini be kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Üstel, “Biz bu konuyu siyasileştirmek istemiyoruz, gailemiz ülkemizdir. Olası bir afet karşısında bir deprem karşısında ülkemizi hazır hale getirmek görevimizdir” dedi.

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Üstel, “Tüm halkımızın başı sağolsun” dedi.

TAK