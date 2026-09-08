Üstel Ankara’da: Batığın çıkarılmasına yönelik teknik imkanlar da değerlendirilecek

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıplara ulaşılması amacıyla sürdürülen çalışmaların güçlendirilmesi ve hızlandırılması için Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.

Üstel’in bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey toplantıya katılacağı, toplantıda batığın çıkarılmasına yönelik teknik imkanların da değerlendirileceği açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, Ankara’daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüştü.

Üstel’e temaslarında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da eşlik etti.

Yeni teknik imkanlar değerlendirilecek

Üstel’in bugün saat 13.30’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey toplantıya katılacağı belirtildi.

İlgili tarafların katılımıyla yapılacak toplantıda, kayıplara ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalara destek sağlayacak yeni teknik imkanların, ilave uygulamaların ve süreci hızlandırabilecek alternatif yöntemlerin kapsamlı şekilde ele alınacağı kaydedildi.

Batığın çıkarılması gündemde

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de denizin derinliklerinde bulunan batığın çıkarılması olacağı belirtildi. Batığın çıkarılmasına yönelik teknik imkanlar ile bu konuda atılabilecek yeni adımların değerlendirileceği ifade edildi.