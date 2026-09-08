KTEV ve Uzlaşım Derneği işbirliğini geliştiriyor

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ile Uzlaşım Derneği, arasındaki iş birliğini, eğitim, toplumsal dayanışma ve ortak sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda geliştiriyor.

Örgütler, ortak açıklamada, eğitim alanında fırsat eşitliğinin desteklenmesi, gençlerin ve öğrencilerin güçlendirilmesi ile toplum yararına yönelik çalışmaların artırılması amacıyla işbirliği yürüttüğünü kaydetti.

Bu doğrultuda bir araya gelen örgütler, mevcut işbirliğini değerlendirerek, hayata geçirilebilecek ortak projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarını ele alındı.

Kurumlar arasında imzalanan protokol kapsamında Uzlaşım Derneği, mülkünün kira geliri ile 7 ortaokul öğrencisinin burs sponsoru olacak ve 2026/27 eğitim yılında kompozisyon yarışmaları düzenleyecek.

KTEV ve Uzlaşım Derneği, eğitim başta olmak üzere toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerde güçlerini birleştirmenin önemine dikkat çekerek, dayanışma, işbirliği ve ortak sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını sürdürme kararlılıklarını ifade etti.

İki kurum, ortak çalışmalarını çeşitlendirerek ve geliştirerek sürdürme konusunda görüş birliğine vardı.