Girne Arkın Group Fest 26 kapsamında düzenlenen 18. Girne Ozanköy Pekmez Festivali sürüyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel kültürün yaşatılması, harnup ve harnup ürünlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında bugün, pekmezli tatlılar yarışması, şıra ve pekmezli un helvası yapımı uygulamalı sunumu gerçekleştirilecek.

Festival programında Yağmur Özerem Trio Konseri, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği halk dansları gösterisi, Ozanköy Spor Kulübü geleneksel tombala çekilişi ve Hikmet Kurtarıcıoğulları band final konseri de var. 29 Ağustos’ta satın alınan tombala biletleri geçerli olacak.

Festival kapsamında dün Şair Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleri üzerine sunum ve şiir dinletisi yapıldı. Ardından Fezile Barut tarafından uygulamalı pekmezli paluze yapımı gerçekleştirildi. Halk dansları festivali ile Meryem Şah’ın bateri şovunun ardından Ebru & Amor Latino sahne aldı.