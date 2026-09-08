Gemi faciasında hayatını kaybeden Nazmiye Özbolat'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olarak batması sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'ın cenazesi Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan Özbolat'ın arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan cenazesi, memleketi Hatay'a götürüldü.

Özbolat için Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'ndeki meydanda cenaze namazı kılındı. 8 çocuk annesi Özbolat'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özbolat'ın aynı kazadan kurtulan oğlu Ahmet Özbolat ve yakınları ile KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar katıldı.

Özbolat'ın KKTC'ye torununun düğünü için geldiğinin öğrenildiği belirtildi.