İki çocuğunu okula kaydettiremiyor: “Bu çocuklar nerede okuyacak?”

Serap ŞAHİN

Gönyeli’ye taşınan Mehmet Özbek isimli yurttaş, ortaokula giden iki çocuğunu bölgedeki okula kaydettiremediğini belirterek YENİDÜZEN’e ulaştı.

Çalışmadığını, malulen emekli olduğunu ve aracının bulunmadığını anlatan Özbek, Eğitim Bakanlığı’nın kendisini “Okul sizi alacak” diyerek İrsen Küçük Ortaokulu’na yönlendirdiğini söyledi. Özbek, okulun “Kapasitemiz dolu” gerekçesiyle çocuklarını başka okullara yönlendirdiğini, başvurduğu diğer okulların ise ikametgâh adresinin kendi bölgelerini kapsamadığı gerekçesiyle kayıt yapmadığını belirtti.

Özbek, “Bu çocuklar nerede okuyacak?” diye sordu. YENİDÜZEN’in iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştığı okul yetkilileri ise aramalara yanıt vermedi.

Bakanlık okula yönlendirdi, okul “Kapasite dolu” dedi

YENİDÜZEN’e ulaşan Mehmet Özbek isimli yurttaş, Gönyeli’ye taşınmasının ardından ortaokula giden iki çocuğunu ikamet ettiği bölgedeki okula kaydettiremediğini belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Çocuklarından birinin ortaokul birinci, diğerinin ise ortaokul ikinci sınıfa gittiğini belirten Özbek, Gönyeli’ye taşındıkları için ikametgâhlarına yakın bir okula nakillerini yaptırmak istediğini söyledi.

Sorunun çözümü için Eğitim Bakanlığı’na başvurduğunu anlatan Özbek, Bakanlık tarafından kendisine “Gidin, okul sizi alacak” denilerek okula yönlendirildiğini söyledi.

Bunun üzerine İrsen Küçük Ortaokulu’na gittiğini belirten Özbek, okul yönetiminin ise “Kapasitemiz dolu, alamayız” diyerek çocukların kaydını yapmadığını, başka okullara yönlendirdiğini ifade etti.

Diğer okullara başvurduğunda da ikamet adresi nedeniyle kendi bölgelerine dahil olmadığı yanıtını aldığını söyleyen Özbek, Bakanlık ile okul arasında kaldığını dile getirdi.

“Aracım yok, bu çocuklar nerede okuyacak?”

Malulen emekli olduğunu ve aracının bulunmadığını belirten Özbek, “Gönyeli’ye taşındım, ikametgâhım burada. Bakanlığa gidiyorum, ‘Okul sizi alacak’ diyorlar. Okula gidiyorum, ‘Kapasitemiz dolu, alamayız’ diyorlar. Aracım yok. Bu çocuklar nerede okuyacak?” diyerek sorunun çözülmesini istedi.

YENİDÜZEN, Özbek’in iddialarıyla ilgili İrsen Küçük Ortaokulu yetkililerine ulaşmaya çalıştı ancak ulaşılamadı.