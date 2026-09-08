Kalkanlı’da iki kişiden sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı

Kalkanlı’da telefon ve araç satışı vaadiyle iki kişiden sahtekarlıkla para temin eden S.K.(E-41), adaya giriş yaptığı sırada Girne Limanı’nda tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 18-26 Mart tarihleri arasında zanlı S.K., bir kişiyi dolandırmak kastıyla kendisine gerçek olmadığını bildiği halde I Phone 15 Promax marka cep telefonunu satacağını söyleyip karşılığında 20 bin TL’yi parayı sahtekarlıkla temin etti.

Zanlı ayrıca 18 Mart’ta bir aracı, sahibinin bilgisi ve yetkisi dışında başka bir kişiye alacağı vaadiyle söz konusu kişiden 3 bin 400 STG ile 29 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak aranan S.K. dün Girne Limanı’ndan, adaya giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.