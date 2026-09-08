“Ünal Üstel ve hükümetinden bir an önce kurtulmalıyız”

CTP Kadın Örgütü, Aygün’de bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından Başbakanlık önünde toplandı. CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, öldürülen kadının daha önce polise defalarca şikâyette bulunduğunu, darp raporu ve mahkeme tarafından verilen koruma emri bulunduğunu belirterek, “Buna rağmen biz bu kadını koruyamadık” dedi.

Derya, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan yasaların uygulanmadığını vurgulayarak, “Ünal Üstel ve hükümetinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor” dedi.

“Aygün’de bir kadın daha katledilmesi sonucu Başbakanlık önündeyiz” diyen Derya, yıllardır kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi için hem sahada hem de Meclis’te mücadele verdiklerini söyledi.

Derya, “Bugüne kadar yaptığımız yasaların uygulanmayışını maalesef dün yaşadığımız kadın cinayeti vakasında da bir kez daha gördük. Bugün Kıbrıs’tan Emine Yüksel’in haberinden öğrendik ki kız kardeşimizin poliste defalarca şikâyeti bulunuyor. Hastaneden aldığı darp raporu var. Mahkemenin vermiş olduğu koruma emri var. Buna rağmen biz bu kadını koruyamadık. Aynen bundan önce öldürülen kız kardeşlerimiz gibi” ifadelerini kullandı.

“Yasaları yapmak yetmiyor”

Yasaların çıkarılmasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Derya, şiddeti önleme danışma merkezleri ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmediğini söyledi.

Koruma emrinin ihlal edildiğini öne süren Derya, polis teşkilatında şiddete müdahale birimi oluşturulmasının da tek başına yeterli olmadığını belirterek, bu birimlerin her ilçede bulunmadığını kaydetti.

Derya, “Şiddeti önleme danışma merkezleri yok. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin teşkilat yasasında tanımladığımız önleyici müdahale programları uygulanmıyor” dedi.

“Bir an önce bu hükümetten kurtulmamız gerekiyor”

Hükümeti “ihmalkârlık ve iş bilmezlikle” suçlayan Derya, geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi faciasına da işaret ederek, ülkede son 7 yılda ciddi bir erozyon yaşandığını söyledi.

Derya, “Ünal Üstel ve hükümetinin bir an önce toplumun yakasından düşmesini talep etmek üzere buraya geldik. Bir an önce bu hükümetten kurtulmamız gerekiyor” diye konuştu.