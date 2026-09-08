14 kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada Girne Turizm Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmaları 10’uncu günde devam ediyor.

Kayıp yakınları, Girne Turizm Limanı’nda kurulan çadırda yakınlarından gelecek haberleri bekliyor.

Facianın ilk gününde 8 kişinin naaşına, daha sonra TCG Alemdar ve TCG Işın’ın yürüttüğü çalışmalarda ise 6 kişinin daha naaşına ulaşılmıştı. Gemide kayıp 28 kişiden 14'ünün naaşına ulaşılırken, 14 kişi için ise arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, dün yaptığı açıklamada, mevcut imkânların daha da güçlendirilerek arama çalışmalarının etkinliğinin artırıldığını belirtmişti.

Kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile operasyonda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın'ın mevcut durumuna ilişkin bilgi de veren Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar’ın bölgede arama faaliyetlerini sürdürdüğünü, operasyonda görev yapan TCG Işın'ın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrıldığını, yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edeceği bilgisini aktarmıştı.

Üstel, açıklamasında, ayrıca hükümetin kayıp arama faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdüğünü de kaydetmişti.

"Erdoğan: “9 gemi ve 11 hava aracıyla destek veriyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Girne açıklarında batan gemiye ilişkin bir açıklamada bulunarak, KKTC ile iş birliği içerisinde olduklarını, hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek verdiklerini belirtmişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, KKTC makamları tarafından açılan soruşturma kapsamında geminin kaptanı da dahil 8 mürettebatın gözaltına alındığı bilgisini de paylaşmıştı.