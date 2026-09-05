Holguin’in Kıbrıs ziyareti sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 10 Eylül’de gerçekleştirmesi planlanan Kıbrıs ziyareti sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

Politis’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Holguin’e doktorları tarafından hava yoluyla seyahat etmemesi tavsiye edildi.

Holguin’in ilk olarak 7 Eylül’de Kıbrıs’a gelmesi ve Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in 9 Eylül’de gerçekleştireceği görüşmeye katılması bekleniyordu.

Sağlık sorunları nedeniyle ertelenen ziyaret daha sonra 10 Eylül Perşembe gününe alınmıştı. Ancak Holguin’in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler üzerine ziyaret tamamen iptal edildi.

Holguin’in söz konusu ziyareti, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temmuz ayı sonunda gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinden bu yana adaya yapacağı ilk ziyaret olacaktı.

Liderlerle New York’ta görüşmesi bekleniyor

Aynı kaynaklara göre Holguin’in, Kıbrıs ziyaretinin iptal edilmesinin ardından iki liderle BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmeye çalışması bekleniyor.

Holguin’in daha önce Kıbrıs’a gelerek, liderlerin 16 Eylül’de yapılması planlanan bir sonraki görüşmesine kadar adada kalması öngörülüyordu.