CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Saliha Özkol’un öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerine tepki göstererek, kadınları koruyacak ve şiddeti önleyecek bütünlüklü bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Dün bir kadın daha öldürüldü. Çok üzgünüm” diyen İncirli, Saliha Özkol’un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kadın cinayetleri karşısında toplumun her defasında büyük duyarlılık gösterdiğini ve sesini yükselttiğini belirten İncirli, “Bizim üzerimize düşen, kadınların ve kırılgan grupların hayatını koruyan kalıcı politikaları ve işleyen bir sistemi hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı.

“Her zaman söylediğimiz gibi kadın cinayetleri siyasidir” diyen İncirli, kadınları koruyacak, şiddeti önleyecek ve şiddetin farklı biçimleriyle mücadele edecek bütünlüklü bir sistem kurulmadığı ve etkin biçimde çalıştırılmadığı sürece kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin devam edeceğini söyledi.

İncirli, bu sistemin kurulmasının siyasi bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bu sistemi kurmak, yasaları uygulamak, gerekli kaynağı ayırmak, kurumları çalıştırmak ve yaşanan her kaybın hesabını vermek siyasi bir sorumluluktur. Biz bunun farkındayız” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yasada öngörülen görev ve sorumluluklarıyla etkin biçimde çalışmasının sağlanması gerektiğini kaydeden İncirli, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri ile önleyici programların eksiksiz biçimde hayata geçirilmesinin daha fazla ertelenmeyeceğini ifade etti.

Şiddete karşı uzmanlaşmış birimlerin ülkenin her yerinde etkin şekilde çalışmasının önemli bir gereklilik olduğunu belirten İncirli, koruma kararlarının takibi ile polis, sosyal hizmetler, sağlık kurumları ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İncirli, “Kadına yönelik şiddetle mücadele en temel siyasi sorumluluklarımızdan biridir” diyerek, kadınların özgür olmadığı ve kendilerini güvende hissetmediği bir toplumda gerçek demokratikleşme, sosyal adalet ve toplumsal eşitlikten söz edilemeyeceğini söyledi.

“Kadınların özgürleşmesi, toplumun özgürleşmesidir” diyen İncirli, daha demokratik, eşit ve adil bir toplum hedefinin yolunun kadınların özgür, eşit ve güvende yaşamasından geçtiğini ifade etti.

İncirli, açıklamasının sonunda ise “Bu sorumluluğu üstlenecek, gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak ve kadınlarla kırılgan grupların özgür, eşit ve güvende yaşayacağı düzeni birlikte kuracağız” dedi.