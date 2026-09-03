Limasol’da polis kovalamacası: İki Kıbrıslı Türk tutuklandı

Limasol’da Hellados Caddesi’nde başlayan ve Kato Polemidia bölgesindeki trafik ışıklarında sona eren kovalamacanın ardından, 20 ve 19 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Türk tutuklandı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, polis ekipleri Hellados Caddesi’nde Kıbrıs Türk plakalı bir araç tespit ederek sürücüsüne durması yönünde işaret verdi. Ancak sürücünün polislerin talimatına uymayarak hızını artırdığı ve bunun üzerine kovalamaca yaşandığı belirtildi.

Takip sırasında bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, sürücünün aracı tehlikeli ve dikkatsiz bir şekilde kullandığı ve diğer araçlarla çarpışmalara neden olduğu iddia edildi. Ayrıca araçtan polis devriyelerine çeşitli cisimler atıldığı ve polis ekiplerinin takibini engellemeye çalışıldığı öne sürüldü.

Polis ekipleri, bir noktada aracı durdurmak amacıyla havaya uyarı ateşi açarken, daha sonra aracın lastiklerine de ateş açtı.

Kovalamaca, Ypsonas bölgesindeki trafik ışıklarında sona erdi. Araç durdurulurken, içerisindeki 20 ve 19 yaşlarındaki iki kişi tutuklandı.

Akraba oldukları belirtilen iki genç, polis tarafından sorgulanırken, aralarında trafik suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan soruşturuluyor.

Aracı kullandığı değerlendirilen 20 yaşındaki şüphelinin polis tarafından tanındığı ve yaklaşık bir ay önce benzer bir olaya karıştığı belirtildi.

Polis soruşturmasının, olayın tüm koşullarının ve şüphelilerin olaydaki rollerinin belirlenmesi amacıyla sürdüğü bildirildi.