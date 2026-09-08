Kermiya barikatında 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kermiya geçiş noktasında gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 2 kilo hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine geçiş yapan O.Z.B’nin (E-26) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı. Aramalarda zanlının tasarrufunda yaklaşık 2 kilo hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.