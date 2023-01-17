Üstel, Ankara’da
KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti.
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KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel Ankara’ya gitti.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Üstel’i Ankara’ya çağırmıştı.
BRT’nin aktardığına göre Üstel, Oktay ile külliyede görüşecek. İkili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısının düzenleneceği belirtildi.
Üstel’in Ankara’ya çağrılmasının ardından, “görevden alınacağı” iddiaları gündem olmuştu…
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