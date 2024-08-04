Üstel adaylık başvurusunu yapıyor
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Parti Genel Başkanlığı için yarın adaylık başvurusunda bulunacak.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Parti Genel Başkanlığı için yarın adaylık başvurusunda bulunacak.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Üstel, 21 Eylül’de yapılacak 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığına resmi adaylık başvurusunu yarın saat 10.00’da Parti’nin Genel Merkezi’nde yapacak.
Parti Genel Başkanlığı adaylığı için 22 Temmuz’da Ahmet Melih Karavelioğlu, 29 Temmuz’da ise UBP Milletvekili Hasan Taçoy başvuruda bulunmuştu.
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Etiketler : ubp, Ünal Üstel