Üst Komite: Kıbrıs ve Türkiye ‘Turuncu’ risk grubunda

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kıbrıs ve Türkiye’yi ‘turuncu’ risk kategorisine aldı.

Turuncu risk kategorisine göre Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek olan kişiler eğer aşılı veya hastalığı geçirmiş ise çift PCR ile karantinasız ülkeye girebilecek.

Aşısız olan kişiler ise 72 saatlik PCR test ile 10 gün karantina koşulu ile adaya gelebilecek.

TURUNCU kategoriye göre:

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tüm kararları için; https://www.yeniduzen.com/iste-bulasici-hastaliklar-ust-komitesi-yeni-kararlari-140891h.htm