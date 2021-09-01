Üst Komite haftalık raporu yayımlandı: 1 haftada 12 ölüm

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19 haftalık salgın raporu yayımlandı, 25-31 Ağustos tarihleri arasında 12 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin 6’sı erkek, 6’sı kadındı.

Bu sürede bin 110 hasta tespit edildi, bunların 913’ünün yerel vaka, 172 kişinin ‘temaslı,’ 25 kişinin ise yurt dışından geldiği görüldü.

RAPORDAN: 25-31 Ağustos tarihleri arasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin yaş ortalaması 79, 6’sı erkek, 6’sı kadındı.

Bin 110 hasta tespit edildi, bunların 913’ü yerel vaka, 172 kişi ‘temaslı,’ 25 kişi ise yurt dışından geldi.

Hastaların 634’ü erkek, 476’sı kadın.

Haftalık rapora göre; COVID-19’a yakalanan kişilerin en fazla 30-39 yaş aralığında.

Vakaların bölgesel dağılımında Lefkoşa ilk sırada: 488 vaka

En fazla 30-39 yaş aralığında…

Raporda vakaların yaş ve cinsiyet dağılımları da detaylandırıldı.

25-31 Ağustos tarihleri arasında tespit edilen bin 110 hastanın 634’ü erkek, 476’sı kadındı.

Haftalık rapora göre; COVID-19’a yakalanan kişilerin en fazla 30-39 yaş aralığında olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubundaki 287 kişinin testi pozitif çıktı.

20-29 yaş aralığında 248 kişi, 40-49 yaş aralığında 175 kişi, 10-19 yaş aralığında 155 kişi, 0-9 yaş aralığında 85 kişi, 50-59 yaş aralığında 82 kişi, 60-69 yaş aralığında 45 kişi, 70 yaş ve üzerinde 33 kişide COVID-19’a rastlandı.

Lefkoşa ilk sırada

Vakaların bölgesel dağılımında Lefkoşa ilk sırada yer aldı.

Bir haftalık sürede Lefkoşa’da 488 vaka tespit edildi, en az vaka ise Lefke’de görüldü.

Girne’de 295, Mağusa’da 218,Güzelyurt’ta 39, İskele’de 25, Lefke’de ise 20 COVID-19 vakası belirlendi.

Lefkoşa Surlaiçi’nde ciddi yoğunluk…

Öte yandan Lefkoşa’da özellikle Çağlayan /Surlariçi bölgesinde vaka yoğunluğu yaşandığı görüldü. 488 hastanın 137’si bu bölgede tespit edildi.

Bir haftada 295 vakanın bulunduğu Girne’de Girne Merkezi’nde 154 vakaya rastlandı.