Güneyde çalışan işçiler karantinaya gitmek istemedikleri gerekçesiyle Kermiya geçiş noktasında eylem yaptı.

Karantina koşulları nedeniyle aylardır işlerine gitmeyen işçiler de, aileleri ile beraber Kermiya geçiş noktasında toplanarak, pankartlarla destek oldu.

Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı eylemde, işçiler ara bölgede, aileleri de Kermiya geçiş noktasında eylem yaptı.

Güneyde çalışan işçiler, 13 Ocak’tan bu yana otobüslerle karantina otelinden barikata, barikattan karantina oteline gelip gidiyor.

Pankartlarla saatlerce seslerini duyurmaya çalıştılar…

Gerçekleşen eylemde "Üst Komite adil ol", Bizler mülteci değiliz", "Kapıları açın" , Emekçinin yeri karantina oteli değil evidir" şeklinde pankartlar açıldı.

"Bu (dün) akşam karar alınmazsa sabaha kadar ara bölgedeyiz"

Ara bölgede bekleyen 100'e yakın işçi bir karar alınmaması halinde sabaha kadar ara bölgede bekleyeceklerini duyurdular.

Polis sıkı tedbir aldı… Zaman zaman gerginlik yaşandı…

Kermiya geçiş noktasında saat 15.30 sıralarında başlayan eylemde polis sıkı tedbirler aldı. Çok sayıda takviye polisin hazır beklediği eylemde, tutuklu araçları da geçiş noktasında olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ara bölgede işçilerle birlikte eylem yapmak isteyen çok sayıda eylemcinin geçişine izin verilmedi.

İşçilere yemek göndermek isteyen aile yakınları Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından geri gönderildi.

Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası, yüze yakın yemeği Kermiya geçiş noktasında bırakan eylemciler, slogan ve alkışlarla yaşananları protesto etti.

Akyar geçiş noktasında da eş zamanlı eylem…

İşçiler, Mağusa Akyar Kapısı'ndaki eylemlerini de sürdürdü. İşçi temsilcileri, Akyar kapısının işçiler tarafından kapatılacağı ve ara bölgede işleyenlerin geçişine işçiler tarafından izin verilmeyeceğini duyurdu.

İşçiler bugün işe gitmeyecek… Ara bölgede eylem yapacak…

Ara bölgedeki 100 kadar işçi ise eylemlerine devam edecek. Ara bölgedeki işçiler bugün işlerine gitmeyecek ve eylemlerini sürdürecek.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS / DEVRİM DEMİR