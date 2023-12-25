Uşak'ta mutlaka görülmesi gereken tarihi yerler!

Ege Bölgesi’nin iç kesiminde yer alan Uşak, köklü tarihi, doğası, insanı ve yöresel lezzetleri ile Türkiye’nin pırlanta şehirlerinden biri olmayı başarıyor. Ege’de yaşanabilecek en güzel kentler arasında gösterilen Uşak, oldukça köklü bir tarihe sahiptir.

Uşak Haber’in haberine göre, günümüzde Uşak olarak tanımlanan bölgede tarihte ilk kez MÖ 7. yüzyılda Friglerin, batıda Lidyalıların hüküm sürdükleri düşünülmektedir. Hatta öyle ki 1965 yılında Uşak’ta defineciler tarafından keşfedilen ve yurt dışına kaçırılan, onlarca yıl sonra New York Metropolitan Sanat Müzesi’nden alınmasının ardından manşetlere konu olan Karun Hazinesi’de burada keşfedilmiştir. Bu muhteşem hikayelerin izinde Uşak’ın tarihi rotalarını keşfetmek için hemen harekete geçebilirsiniz.

UŞAK TARİHİ EVLERİ

Uşak denince akla ilk olarak elbette tarihi evleri geliyor. Aybek, Karaağaç, Kurtuluş ve Işık Mahallesi’nde sıklıkla rastlanan bu tarihi evlerin cumhuriyetin ilk yıllarından kalma oldukları söylenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca bu evlerin 86 tanesi tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Osmanlı mimarisinin özelliklerine rastlanan bu muhteşem evler Uşak’ın sembol yapıları arasında yer alıyor. Uşak ziyaretinizde ilk görmeniz gereken tarihi yerler arasında Uşak evleri ilk sırada yer alacaktır.

PAŞA HANI

Paşa Hanı ya da Taşhan olarak da bilinen bu yapı Uşak’ın en özel tarihi noktalarından biri olarak öne çıkıyor. 1898 yılında Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından Fransız bir mimara yaptırılan iki katlı han mimarisi ile dikkat çekiyor.

Kiremit sisteminin uygulandığı ilk bina olma özelliğini taşıyan Paşa Han, Uşak’ın günümüzde en popüler tarihi mekanlarından biri olmayı başarıyor. Han içinde sağlı sollu olmak üzere dizili 30 adet dükkan yer alıyor. 1990 ve 1996 yılları arsında gerçekleştirilen onarım çalışmaları sonrasında güçlendirilen tarihi yapı ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

İNAY KERVANSARAYI

Son Dakika Uşak Haberleri ve şehirdeki gelişmelerin hızlı bir şekilde okuyuculara aktarıldığı Uşak Haber’de ki habere göre 16. yüzyıl Selçuklu izleri taşıyan İnay Kervansaray, moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Kentin tarihine ışık tutan tarihi yapılardan olan İnay Kervansaray’ın üst kısmı toprak dam şeklinde inşa edilmiş olsa da zaman içinde zarar görmemesi için çatısı kapatılmıştır. 16,30 metreye 20,50 metre dikdörtgen bir alanda bulunan yapı dikkat çeken bir mimariye sahiptir.

Kentin önemli simgesel tarihi yapılarından olan İnay Kervansaray, Uşak Ulubey sınırları içinde yer alıyor. Uşak’ı ziyarete gelenlerin mutlaka görmeleri gereken tarihi yapılardan biri olan İnay Kervansaray zaman zaman bazı çekimlerde de kullanılmıştır.

UŞAK BEDESTENİ

Günümüzde kapalı çarşı olarak da adlandırılabilen bedestenler, Osmanlı mimarisinin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Türkiye’nin farklı noktalarında da gördüğümüz bu çarşılarda genelde kumaş, mücevher ve çeşitli değerli eşyaların satıldığı yerler olarak tanımlanıyor.

Uşak Bedesteni günümüzde sahaflar çarşısı olarak öne çıkıyor. 1901 yılında yapıldığı tahmin edilen bedestenin kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor. Taş malzemeler kullanılarak yapılan iki katlı bedesten sahaflar çarşısı ve çayhane olarak kullanılıyor.

UŞAK ULU CAMİ

Kentin sembol yapılarından olan Uşak Ulucami, Germiyanoğlulları döneminde inşa edilmiştir. Cami üzerinde yer alan kitabede Germiyan illerinin beyi Sülayman Şah oğlu Yakup Bey adına 1419’da yaptırıldığı ifadelerine yer verilmiştir.

2018 yılında restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami yeniden ibadete açılmıştır. Restorasyon süreci 2 yıl kadar süren Ulucami Uşak’ın en önemli dini yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

BURMA CAMİ

Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin meşhur Seyahatnamesinde Hacı Mustafa Cami olarak adı geçen Burma Cami,, 1572 – 1573 yılları arasında inşa edilmiştir. Moloz, taş ve tuğla gibi farklı malzemeler kullanılarak inşa edilen cami Uşak’ın en önemli tarihi yapılarından biri olmayı başarmıştır.

1700’lü yıllarda güçlendirme çalışmaları yapılan cami iki kubbelidir. Günümüzde hale ibadeta açık olan cami Uşak Merkez’de mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılar arasında yer almaktadır.

PEPUZA ANTİK KENTİ

Uşak Karahallı sınırları içinde yer alan Pepuza Antik Kenti, büyüleyici tarihi kalıntılarıyla Türkiye’nin önemli ören antik kentlerinden biridir. Banaz Çay’ının hemen kenarında yer alan antik kent, Karayakuplu Köyü sınırları içinde yer alıyor.

Yaklaşık 400 yıl varlığını sürdürmeyi başaran Montanizm tarikatının takipçilerinin içine doldurulup yakıldığı bir manastır buradaki en önemli kalıntılar arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş ile antik kentin mistik yapısı keşfedilebilir. Yaklaşık 2 bin yıl öncesinde ait bu antik kentteki kalıntılar büyüleyici atmosferi ile dikkat çekiyor.

SELÇİKLER ÖREN YERİ

Sebaste olarak da bilinen Selçikler Ören Yeri, İmparator Agustus tarafından Anadolu’nun Romanize edilmesi için kurulan bir yerleşimdir. MS 6. yüzyıla kadar tarihi dayanan bu ören yeri, MS 10. yüzyıla kadar önemini korumuştur.

Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Roma ve Bizans dönemine ait bulgulara rastlanmıştır. Kuzey bölümünde 3 adet Lidya tümülüsü bulunması nedeniyle bölgede Lidyalıların yaşadığına işaret etmektedir. Ayrıca kilise ve başka birçok tarihi kalıntı da bu ören yerinde yer alıyor. Uşak Sivaslı’da yer alan ören yeri mutlaka ziyaret edilmesi gereken ören yerleri arasında yer alıyor.

UŞAK MÜZELERİ

Müzeleriyle de dikkat çeken Uşak’ta Uşak Arkeoloji Müzesi, Atatürk ve Etnografya Müzesi kentin tarihine ışık tutan önemli müzeler ve tarihi mekanlar arasında yer alıyor.