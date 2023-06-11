Uruguaylı Martin Burguez konseriyle herkes keyiften havalara uçtu

Murat OBENLER

Farklı coğrafyalarından 4 grubun 6 konser vereceği “3.Etel Uluslararası Jazz Festivali”nde, Cumartesi akşamı Uruguaylı şarkıcı, besteci, yapımcı ve gitarist Martin Burguez, yeni oluşturduğu grubu “Martin Burguez & His Rhythm Combo” ile Etel Wine Bar’da verdiği konserle konukları eğlencenin doruklarında dolaştırdı.

Latin Cazdan Amerikan Blues’a; Boogie-woogie’den Rock’n Roll’a uzanan geniş repertuarı yerli ve yabancı konuklara sunan Burguez, hareketli parçalarla 7’den 77’ye herkesi eğlendirmeyi başarırken giderek yükselen temposu ile Wine Bar’ı adeta bir dans pistine çevirdi.

Gerek gitarı etkili kullanımı, gerek vokaldeki başarısı ve de gerekse sahne şovu ile herkesi kendine hayran bırakan, büyük bir memnuniyet notu ile geceyi tamamlayan Burguez, iki kere de ‘biss’ yaparak konukların keyfine keyif kattı.

Festival 11 Haziran Pazar günkü Gala konseri ile sona erecek.