Ursula von der Leyen Kıbrıs'ta

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, iki günlük ziyaret için dün gittiği Kıbrıs'ın güneyinde, hafta sonunda yaşanan büyük yangından etkilenen bölgeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Ora Bölgesindeki Yanan Evin Anahtarı” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, dün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile birlikte, yangından etkilenen Ora bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ve yangın söndürme çalışmalarında yer alan itfaiye ekipleriyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Leyen, Avrupa ailesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik mutlak desteğini de ifade etti.

Gazete haberinde Ora muhtarının, yangında yanan bir evin anahtarını sembolik olarak Leyen’e takdim ettiğini belirtti.

Habere göre Leyen açıklamasında, “muhtardan yanmış bir evin anahtarını aldım, eve gittiğim zaman bunu çocuklarıma göstereceğim ve onlara, Kıbrıs’ta, açmak için bu anahtarın beklediği bir kapının olduğunu bu nedenle geri döneceğimi, söyleyeceğim” ifadesini kullandı.

Leyen ayrıca “Kurtarma ve Dayanıklılık Planı” içerisindeki 18 milyon Euro değerindeki kısmın itfaiye ve yangın söndürme unsurlarına gideceğini de söyledi.

Öte yandan Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini, daha sonra Kıbrıs Üniversitesi’ni ziyaret ederek araştırma merkezinin çalışmaların tanıtılacağı etkinliğe katılacağını yazdı.

Habere göre Leyen, saat 10.25’te ise üniversite kampüsündeki kütüphanede, Kıbrıs ile ilgili “Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nın” onay teslim törenine katılacak.

Αlithia gazetesi, Leyen’in, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili 1.2 milyar Euro değerindeki Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nın teslim etmek amacıyla Ada’ya geldiğini yazdı.