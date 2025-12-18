“Üretime ve üretene sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yerli üretime ve üretene sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Odadan, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla yayımlanan mesajda, üretime ve üretene sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiği belirtilerek, yerli üretimin sadece ekonomik bir faaliyet değil; istihdam, refah, dışa bağımlılığın azalması ve toplumsal varlığın güvencesi olduğu ifade edildi.

KTSO, pandemi döneminde yerli üretimin bir “can simidi” olduğunun görüldüğünü hatırlatarak, sanayicilerin yüksek enerji maliyetleri, haksız rekabet, finansmana erişim zorlukları ve istikrarlı politikaların eksikliği gibi sorunlarla mücadele ettiğini kaydetti.

Oda, halkı yerli ürünleri tercih etmeye çağırırken, yetkililere de üretimin önünü açacak somut adımlar atılması ve sanayiye nefes aldıracak politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

KTSO açıklamasında, “Ülkeye sahip çıkmanın yolu, üretime ve üretene sahip çıkmaktan geçer.” ifadelerine yer verildi.