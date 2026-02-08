Biberon ve Emzik: Masum Alışkanlıklar mı, Gizli Riskler mi?

Bebeklik döneminde biberon ve emzik kullanımı hem çocuklar hem de ebeveynler için hayatı kolaylaştıran araçlar olarak görülür. Emzik bebeği sakinleştirir, biberon ise beslenmeyi pratik hale getirir. Ancak bu alışkanlıkların ne kadar süreyle ve nasıl kullanıldığı, çocuğun ağız ve diş sağlığı açısından düşündüğümüzden çok daha büyük önem taşır.

Bir diş hekimi olarak, ilerleyen yaşlarda karşılaştığımız pek çok ortodontik problemin, hatta çürüklerin temelinde erken çocukluk dönemindeki yanlış alışkanlıkların yattığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden sizlere ve bebeklerinize ağız içerisinde erken çocukluk çağı çürüklerini en aza indirmeniz için üç haftalık bir yazı dizisi hazırladım.

İlk olarak Biberon Kullanımı ve Diş Çürüğü Riski ile başlamak istiyorum;

Biberonla beslenme, özellikle gece biberonu alışkanlığı ile birleştiğinde ciddi bir risk faktörü haline gelir. Süt, mama veya meyve suyu gibi şeker içeren sıvılar biberonla uzun süre ağızda kaldığında, dişlerin etrafında bakteri plağı oluşur. Bu bakteriler şekeri fermente ederek asit üretir ve sonuç olarak erken çocukluk çağı çürükleri ortaya çıkar.Özellikle “nasıl olsa süt” düşüncesiyle, gece biberonunun zararsız olduğu sanılıyor. Oysa anne sütü dahil olmak üzere, şeker içeren her sıvı uzun süre diş yüzeyinde kaldığında çürük riskini artırır. Gece boyunca azalan tükürük akışı da bu riski daha fazla arttırıyor ve erken çocukluk çağı çürükleri çocuklarımızın korkulu rüyası oluyor

Emzik Kullanımı: Süre ve Şekil Çok Önemli

Emzik kullanımı tek başına zararlı değildir. Hatta ilk aylarda bebeğin emme refleksini karşılaması ve sakinleşmesine yardımcı olması açısından faydalı olabilir. Ancak emziğin ne kadar süre kullanıldığı kritik noktadır.

Uzun süreli ve yoğun emzik kullanımı;

Ön dişler arasında açıklık (açık kapanış),

Üst çenenin daralması,

Alt ve üst çene ilişkisinde bozulmalar,

Konuşma gelişiminde gecikme gibi problemlere yol açabilir.

Özellikle 2–3 yaş sonrasında emzik kullanımının devam etmesi, ileride ortodontik tedavi ihtiyacını ciddi şekilde artırır.

Şekerli Emzikler: Görünmeyen Tehlike

Bazı aileler emziği bala, pekmeze veya şekerli sıvılara batırarak bebeğe verir. Bu uygulama, benim açımdan kesinlikle önermediğim bir davranıştır. Bu tür uygulamalar, dişler sürer sürmez yaygın ve hızlı ilerleyen çürüklerle sonuçlanabilir ve ardından rutin kontroller arasında bile hızlı çürümüş geri dönüşü olmayan tedavilere kadar ilerleyebilir. Unutulmamalıdır ki süt dişleri “nasıl olsa dökülecek” diye ihmal edilmemelidir. Yapılan en büyük hata budur. Süt dişleri; çiğneme, konuşma ve daimî dişler için yer tutma açısından son derece önemlidir. Çocuklarınızın ileri ki yaşlarda yaşayacağı ağız ve diş problemlerinin taşları bugünden atıldığı unutulmamalıdır.

Ailelere Öneriler

Gece biberonu alışkanlığı mümkün olan en erken dönemde bırakılmalıdır.

Biberonla uyuma alışkanlığı yerine, beslenme sonrası ağız temizliği sağlanmalıdır.

Emzik kullanımında süre sınırı koyulmalı, özellikle 2 yaş sonrası azaltılmalıdır.

Emzik asla şekerli maddelere batırılmamalıdır.

İlk diş sürer sürmez diş hekimi kontrolü ihmal edilmemelidir.

Bu yazı serisinin devamında, biberon ve emzik kullanımının çene gelişimi ve ortodontik problemlerle ilişkisini daha detaylı ele alacağız. Sorularınız olursa instagram vaka hesabımdan veya mail adresimden ulaşabilirsiniz.