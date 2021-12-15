“Üretim maliyeti AKSA’dan  da pahalı mı olacak?

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ekonomi Bakanı Sunat Atun tarafından hibe olduğu ifade edilen, dizel ve doğalgazla çalışabilen jeneratörlerle ilgili bakanlığa bir dizi sorular yöneltti, “Bu jeneratörler gerçekten hibe mi? Alım garantisi varsa rakamlar nedir?” diye sordu.

Özdenefe, Bakan Atun’a “Türkiye’de afet gibi acil durumlarda takviye olarak kullanıldığı ve muhtemelen ikinci el olduğu düşünülen bu jeneratörlerin şu an AKSA’dan da pahalı bir maliyette üretim yapacağı öngörüsü doğru mu?” sorusunu da yöneltti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdenefe şunları söyledi: Ekonomi bakanı tarafından geçtiğimiz ay ‘müjde’ olarak açıklanan dizel ve doğalgazla çalışabilen 2 adet 25 megavat gücündeki jeneratörün yeri bir süredir hazır.

Hibe olarak müjdelenen jeneratörlerle ilgili olarak yıllık 1 milyon dolarlık alım garantili anlaşma imzalandığı ile ilgili duyumların ağırlık kazandığı şu günlerde Sn.Atun konu ile ilgili ivedi olarak toplumu bilgilendirici bir açıklama yapmak zorundadır :

1- bu jeneratörler gerçekten hibe mi?

2- alım garantisi varsa rakamlar nedir ?

3- Türkiye’de afet gibi acil durumlarda takviye olarak kullanıldığı ve muhtemelen ikinci el olduğu düşünülen bu jeneratörlerin şu an AKSA’dan da pahalı bir maliyette üretim yapacağı öngörüsü doğru mu?