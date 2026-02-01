“Üreticiyi topraktan koparan bu düzen değişecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt İlçe ziyareti kapsamında narenciye üreticileri ve hayvancılar ile bir araya geldi. Güzelyurt İlçesi BEL-SEN lokalinde düzenlenen organizasyonda İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti.

“Bu düzenin değişmesi artık kaçınılmaz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üreticilerin sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm önerilerini aktardı ve mevcut düzenin değişmesi gerektiğini kaydetti.

“Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Toprağımızdan dünya çapında kaliteli ürünler çıkıyor. Fakat ülkeyi çöküşe sürükleyen bu yönetim, üreticiyi topraktan koparıyor, gelecek mirasları yok ediyor. Bu düzenin değişmesi artık kaçınılmaz” diyen İncirli, ülkenin daha önce hiç bu kadar karanlık bir dönemden geçmediğini söyledi.

“Üreticinin planlı bir şekilde desteklenmesi önceliğimiz olacak”

CTP’nin her zaman üreticinin yanında olduğunu ve üretim ile adil paylaşımın en temel ilkeleri olduğunu ifade eden İncirli, “Üretime dayalı bir modeli hayata geçireceğiz. Üretimle, tabana yayılan adil paylaşımla gelişeceğiz” dedi. Özellikle narenciye üretiminin korunması gerektiğinin altını çizen İncirli, üreticinin kimsenin iki dudağı arasında bırakılmaması gerektiğini belirtti. Narenciyenin büyük emeklerle yetiştirildiğini ve bu emeğin karşılığını alacak bir fiyata satılması gerektiğini kaydeden Sıla Usar İncirli, “CTP iktidarında su politikaları, toprağın korunması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi ve üreticinin desteklenmesi önceliğimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Boşa harcanmış memleket kaynaklarını beraber toparlayacağız”

Seçim bildirgesi değil hükümet programı hazırladıklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, bu programı, halkla ve bütün paydaşlarla beraber hazırladıklarını söyledi. Kurulu düzenin bozulduğunu, statükonun çatırdadığını belirten İncirli, “CTP iktidarında her şey yoluna girecek. Boşa harcanmış memleket kaynaklarını beraber toparlayacağız” diyerek, erken seçimle iktidarın halk olacağını kaydetti.

Gulamkadir: “Planlı ve doğru desteklenen bir üretim için çalışıyoruz”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de narenciye ve hayvancılık sektörünün yalnızca bölge ekonomisi için değil, ülkenin geleceği için de hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Uzun süredir bu alanlarda planlama yapılması, günübirlik kararlar ile keyfi kararlar alınmaması, öngörülebilir bir üretim modeli ve yeni pazar alanları yaratılması için mücadele verdiklerini ve girişimler yaptıklarını dile getiren Gulamkadir, baskılarının zaman zaman sonuç verdiğini ancak bu yönetim altında bu sektörlerin gözden çıkarıldığının net olduğunu savundu.

CTP iktidarında paydaşlarla birlikte yöneterek, bu sektörlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını belirten Gulamkadir, su, toprak ve üretime destek politikalarının öncelikli ve Güzelyurt bölgesi için hayati başlıklar olduğunu kaydetti.

Şahiner: “Bulunacak yeni pazarlar ile üretici desteklenecek”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de söz alarak, “Bizi üretimden koparmak için elinden geleni ardına koymayan bir yapı ile karşı karşıyayız. Başbakan, Tarım Bakanı sözler verdi fakat hepsi ertelendi” diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin her alanda çok fazla yükseldiğine dikkat çeken Şahiner, üreticinin yaşadığı su sorunundan bahsetti. CTP iktidarında suların boşa akmayacağı, yeraltı aküferlerinin besleneceği, pazar araştırmalarının yapılacağı ve üreticinin her alanda destekleneceği sözünü veren Şahiner, “Erken seçimle halkı altın gibi bir yıl bekliyor. Yüzümüzün güleceği günlerde buluşacağız” dedi.

Besim: “Üretici üretim yaparken zehirleniyor, sağlık hizmetleri yetersiz”

CTP Milletvekili Filiz Besim de, Güzelyurt denilince ilk akla gelenin narenciye olduğunu ifade ederek, CTP Tarım Komitesinin, bütün paydaşlarla tartışarak, izlenecek yol haritalarını oluşturduğunu söyledi.

“Bu konuda bize güvenin” diyen Besim, sağlık sorunlarına da işaret etti, üreticinin üretim yaparken zehirlendiğini ve hala bölgede yeterli sağlık hizmeti olmadığını belirtti.

Hal Yasası’nın Meclis’ten geçmiş olmasına rağmen uygulanmadığını, hal kurulmadığını da hatırlatan Besim, üretimde sağlıklı bir zincir kurulamadığını ve bu sorunların hepsinin CTP’nin gündeminde olduğunu dile getirdi. Besim konuşmasını, “Üreteceğiz, kazanacağız ve bunları yaparken bölgedeki tehditleri de gözeteceğiz” diyerek, tamamladı.

Kürşat: “Üretimi ayağa kaldıracağız”

CTP Milletvekili Fide Kürşat da, bölge üreticisine ve hayvancısına seslenerek, “Temel hedefimiz önce kendi kendini doyurabilen bir toplum olmak. İthalata bağımlı olan bu yapı her geçen gün artıyor, kaba yemi bile ithal eder duruma geldik. Biz toprak ile tohumun buluştuğu noktadan başlayacağız. Üretim bizim için en önemli alan” ifadelerini kullandı.

Üretimde suyun önemine dikkat çeken Kürşat, su yönetiminin de öncelikli politikalar arasında olacağını belirterek, toprakların korunmasının önemini de vurguladı.

Kürşat, “Toprak Yasası hazır fakat Meclis’ten geçirmiyorlar, tarımsal araziler betonlaşıyor… Biz toprağa, suya sahip çıkacağız. Enkaz edebiyatı yapmayacağız, üretimi, ülkeyi ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur” dedi.