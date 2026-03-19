"Kişiye özel tüzük değişikliği yaptılar, onu da beceremediler"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin şartlı tahliye ve cezaevi tüzüklerinde yaptığı değişikliklere tepki gösterdi. Bengihan, yapılan düzenlemelerin yasaya aykırı olduğunu ve kamuoyunda rahatsızlık yarattığını savundu.

Bengihan açıklamasında, Kamu Görevlileri Yasası’nın 131. maddesi gereği Teknik Kurul toplanmadan değişikliğe gidildiğini ileri sürdü. Hükümetin, “yangından mal kaçırırcasına” hareket ederek bazı mahkumların bayram öncesinde tahliye edilmesinin önünü açtığını iddia etti.

Mevcut Şartlı Tahliye Tüzüğü’ne göre mahkumların cezalarının yarısını (1/2) çekmeleri halinde başvuru hakkı kazandığını hatırlatan Bengihan, yapılan değişiklikle bu oranın üçte bire (1/3) düşürüldüğünü belirtti. Söz konusu tüzüğün mevcut hükümet döneminde yedinci kez değiştirildiğine dikkat çekti.

Cezaevleri Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeye de değinen Bengihan, iki yıldan az ceza alan mahkumlar için bağışlama süresinin artırılmak istendiğini, ancak Resmi Gazete’de yayımlanan metinde hatalı düzenleme yapıldığını öne sürdü.

Bengihan ayrıca, cezaevi müdürü kadrosunun boş olmasına rağmen, şartlı tahliye sürecine ilişkin raporların yetkisi bulunmayan bir amir yardımcısı tarafından hazırlandığını iddia etti. Bu durumun mevzuata aykırı olduğunu savundu.

Açıklamasında, söz konusu uygulamaların yargı yetkisine müdahale anlamı taşıdığını ileri süren Bengihan, mahkumlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratıldığını belirtti. Bengihan, KTAMS’ın bu tür uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı.