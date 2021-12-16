Ürdün Kralı cuma günü resmi bir ziyaret için Kıbrıs’a geliyor

Ürdün Kralı II. Abdullah, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’le görüşmek ve bir dizi anlaşma imzalamak üzere cuma günü Kıbrıs’a geliyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre Anastasiades Ürdün Kralı’nı cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda karşılayacak.

Ürdün Kralı ve Cumhurbaşkanı baş başa görüştükten sonra iki ülke heyetleri arasında görüşmelere geçilecek.

Nicos Anastasiades, Kral Abdullah’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri anlatacak. Görüşmede ikili ilişkiler, İklim Değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele faaliyetleri, Cumhurbaşkanı’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesi için girişimi, coronavirüsü salgınının etkileriyle mücadele çabaları ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Basın açıklamasında, ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanı Anastasiades Kral Abdullah’a, Kral Abdullah da Cumhurbaşkanı’na Ürdün’ün en yüksek nişanını takacak.

Görüşmelerden sonra Kıbrıs ve Ürdün arasında özellikle, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine İlişkin bir anlaşma ve Kaçakların İadesine İlişkin bir anlaşma imzalanacak. Ayrıca, dışişleri bakanları arasında da bir İşbirliğini Geliştirme Anlaşması imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Anastasiades gece Ürdün Kralı onuruna bir akşam yemeği verecek.