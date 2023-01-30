Unorthodox world fotoğraf Sergisi ilgi gördü
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Gençlik Derneği ve SOS Çocuk Köyleri organizasyonunda, Kaan Tüccar’ın “ unorthodox world” adlı fotoğraf sergisi, 27 Ocak 2023 Cuma akşamı Lefkoşa’da açıldı.
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Mustafa Erkan
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Gençlik Derneği ve SOS Çocuk Köyleri organizasyonunda, Kaan Tüccar’ın “ unorthodox world” adlı fotoğraf sergisi, 27 Ocak 2023 Cuma akşamı Lefkoşa’da açıldı. Rüstem Kitapevi Sergi Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen sergiye yoğun bir katılım oldu.
Kaan’ın dijital, siyah & beyaz çalışmalardan oluşan “unorthodox world” (alışılmışın dışında dünya) sergisinde, 30 adet fotoğraf SOS çocuk köyü yararına sanatsever izleyiciyle buluştu.
Sergilenen fotoğrafların satışından elde edilen gelir SOS çocuk köylerine bağışlandı.
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