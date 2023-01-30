Unorthodox world fotoğraf Sergisi ilgi gördü  

Mustafa Erkan

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Gençlik Derneği ve SOS Çocuk Köyleri organizasyonunda, Kaan Tüccar’ın “ unorthodox world” adlı fotoğraf sergisi, 27 Ocak 2023 Cuma akşamı Lefkoşa’da açıldı. Rüstem Kitapevi Sergi Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen sergiye yoğun bir katılım oldu.

Kaan’ın dijital, siyah & beyaz çalışmalardan oluşan “unorthodox world” (alışılmışın dışında dünya) sergisinde, 30 adet fotoğraf SOS çocuk köyü yararına sanatsever izleyiciyle buluştu.

Sergilenen fotoğrafların satışından elde edilen gelir SOS çocuk köylerine bağışlandı.