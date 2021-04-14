Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucu 21 üniversitenin Rektör ve Rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan” önerisini desteklediklerini açıkladı. Milletvekili Doğuş Derya, “Üniversiteleri ucuz siyasete alet etmeyiniz” diyerek bu girişime tepki gösterdi.

Üniversite rektörlerinin yayınladığı bildiride, “Kıbrıs müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur” iddiasına yer verildi, “Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliği ile ulaşılabilir” denildi.



Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”





“Üniversiteleri ucuz siyasete alet etmeyin” tepkisi



CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Üniversiteleri ucuz siyasete alet etmeyin” diyerek, bildiriye tepki gösterdi.



Derya’nın ifadeleri dikkat çekti:

“Üniversiteler, bilimsel bilgi üreten, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten yerlerdir. Öyle siyasi baskı ve tehditlerle açıklama yaptırılacak kurumlar değildir, olmamalıdır. Üniversite yönetimlerinin akademik-demokratik-bilimsel bilgiye sahip çıkmak yerine, gündelik ve ucuz politikalara kurumlarını alet etmesi kabul edilebilir değildir. Bu şekilde davranan üniversite yönetimleri/rektörleri, hem akademik kadrolarına hem de öğrencilerine haksızlık etmektedir. Yazık.”

DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen de Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, bildiriyi “talihsizlik” olarak niteledi, tepki gösterdi.



Sözen, Rektörün üniversiteyi bağlayan tarzda böyle bir açıklamaya hakkı ve yetkisi olmadığını ifade ederek, “Eğer böyle bir şey yapılacaksa bu, seçilmiş üyelerin oluşturduğu senatoya gelir, orada görüşülür. Herkes kişisel görüşünü açıklayabilir ancak kurumu bağlayıcı açıklamanın usulü bu değildir” dedi.

İmza atan rektörler

Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:

1- Akdeniz Karpaz Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün

2- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Enver Arpa

3- Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Prof. Dr. Asım Vehbi

4- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen

5- Doğu Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Aykut Hocanın

6- European Leadership Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan

7- Girne Amerikan Üniversitesi Prof. Dr. Tulin Bodamyalı

8- Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu

9- İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan

10- Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Bayram

11- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Prof. Dr. Gökçe Keçeci

12- Kıbrıs Batı Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Camcı

13- Kıbrıs İlim Üniversitesi Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgörneç

14- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Levent Taner

15- Lefke Avrupa Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen

16- Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi Prof. Dr. Remziye Terkan

17- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Prof. Dr. Ömer Turan

18- Rauf Denktaş Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak

19- Uluslararası Final Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yaratan

20- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Halil Nadiri

21- Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Hassan