Üniversiteler ‘öğrenci’ bekliyor

Derya ULUBATLI

Bakanlar Kurulu yeni dönem için yüz yüze eğitimin kaçınılmaz olduğunu açıkladı, adaya öğrenci akışı sağlanmasının önemine vurgu yaptı, gözler yükseköğrenimde yeni döneme çevrildi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise yeni dönemde 40 bin öğrenci beklendiğini ve gelecek öğrencilerin aşılanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını duyurdu. Öte yandan Yükseköğrenim Dairesi yetkilileri planlama konusundaki çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki hafta kurallarla ilgili net bir açıklama yapılacağını açıkladı. Her seviyeden eğitim kurumunun açılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar sürerken, gözler adanın kuzeyindeki üniversitelere çevrildi.

Üniversite temsilcileri ne dedi?

Kararı desteklediğini dile getiren üniversite yetkilileri, seyreltilmiş yüz yüze eğitim için gerekli hazırlıkların başladığını duyurdu. Adaya gelecek öğrenci sayısıyla ilgili net bir şey söylemeyen yetkililer, beklentilerin olumlu olduğu konusunda hemfikir oldu. Yurtdışından gelecek öğrencilerin belli çekinceleri de olduğunu belirten üniversite temsilcileri, buna rağmen rakamlarda ciddi bir düşüş beklenmediğini ifade etti.

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen ise hükümetin bu kararı aldığını ancak kararı uygulamaya koymak için harekete geçmediğini savundu. Öğrencilerin karardan habersiz olduğunu belirten Soyşen, yetkilileri somut adımlar atmaya çağırdı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın:

“Ciddi bir düşüş beklemiyoruz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın bakanlar kurulunun aldığı yüz yüze eğitim kararını desteklediklerini ve üniversite bünyesinde gerekli hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Hocanın şunları söyledi: “Ülkelerindeki risk şartlarından dolayı gelemeyecek kişilere online destek eğitimini vermeye devam edeceğiz ancak geriye kalanlar için alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze seyreltilmiş eğitim yapması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı aşılama ve klavuz oluşturma çalışmalarını da takip ediyoruz”.

Geçtiğimiz dönem mezuniyet durumundaki öğrenciler ve uygulama ağırlıklı bölümlerin eğitimlerini yüz yüze yaptıklarını anlatan Hocanın, geriye kalanlar için eğitimin online devam ettiğini aktardı. Üniversite olarak uzaktan eğitime hızlı adapte olduklarını ifade eden Hocanın, yine de uygulama gerektiren bölümler için yüz yüze eğitimin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Hocanın, riskler iyi değerlendirilip gerekli önlemler alındığı sürece yüz yüze eğitimin tercih edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Bazı öğrencilerin hem ekonomik endişelerden hem de ülkelerindeki seyahat kısıtlamalarından dolayı başlarda yüz yüze eğitim için çekingen davranabileceğini belirten Hocanın şöyle devam etti: “Bu durumun öğrenci gelişini etkileyip etkilemeyeceğini söylemek için henüz erken. Elbette bazı çekinceler olacaktır ancak hem Türkiye hem Kıbrıs hem de üçüncü ülke kayıtlarından beklentilerimiz geçmiş yılların altına düşmemesi yönündedir. Biz de üniversite olarak bunun için çok çalışıyoruz ancak pandemi şartları çok hızlı değişiyor, bir sonraki adımın ne olacağını kestiremiyoruz”.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar

“Yüz yüze eğitime hazırlanıyoruz”

Geçtiğimiz dönem yalnızca sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan ve mezuniyet aşamasında olan öğrencileri adaya çağırdıklarını ifade eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, geriye kalan tüm bölümlerde online eğitim sistemi uygulandığını söyledi.

Bu yıl hedeflerinin yüz yüze eğitime geçmek olduğunu ancak pandeminin ne getireceğini kestiremediklerini dile getiren Haydar şöyle devam etti: “Şu an için bakanlar kurulu kararını uygulamak üzere yüz yüze eğitime hazırlanıyoruz ancak pandemi sürecinde bir değişim olursa biz de uygulamalarımızı ona göre değiştireceğiz”.

Üniversite olarak gerekli hijyen tedbirlerini aldıklarını anlatan Haydar, rakamları belirleyecek esas unsurun öğrencilerin adaya sağlıklı bir şekilde getirilmesi olduğunu anlattı. Haydar, üçüncü ülkeden gelecek vatandaşların ülke koşulları ve karantina süreçlerinin de kayıt olacak öğrenci sayısını etkileyeceğini belirtti.

Bunu bir geçiş süreci olarak değerlendiren Haydar “bu süreçte öğrenci kayıtlarında çok bir artış yaşanacağını düşünmüyorum ancak net bir şey söyleyebilmek için birkaç hafta daha beklemek gerekecek” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan

“Üçüncü ülkelerden çok talep var”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan geçtiğimiz yıl hibrid bir eğitim sistemi uyguladıklarını ve yüzde 75 online, yüzde 25 yüz yüze olmak üzere yüksek katılımlı bir dönem geçirdiklerini aktardı. Bakanlar kurulunun yeni dönem için aldığı yüz yüze eğitim kararını desteklediklerini kaydeden Tüzünkan, öğrencilere de bunun duyurusunu yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’den yeni gelecek öğrenciler için tercihlerin halen devam ettiğini aktaran Tüzünkan, “şimdilik sayısal verilere baktığımızda, tercih hakkı bulunan öğrenci sayısında yüzde 35 oranında bir düşüş var. Bu mutlaka kayıt yaptıracak öğrenci sayısına da etki edecektir” dedi. Şu an için kayıtlarda yaşanacak düşüşü kestiremediklerini belirten Tüzünkan, bu durumun korona ile değil, Türkiye’de yapılan öğrenci seçme sınavlarında alınan düşük puanlarla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kayıtlı olan öğrencilerin zorunlu yüz yüze eğitim kapsamında adaya geleceğini anlatan Tüzünkan, gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getirdi. Tüzünkan şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği kurallara uyarak hazırlığımızı tamamlıyoruz. Seyreltilmiş sınıf nüfusu düzenlemesi ve hijyen kurallarını uygulayarak öğrenci alımı yapacağız. Bu konuda aşılanmanın da önemi büyüktür. Ülkemizde aşılanma ciddi ölçülere ulaşmıştır. Gelen öğrencilerin de aşılanmasıyla yüz yüze eğitimin sorunsuz başlayacağına inanıyorum”.

Tüzünkan, üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerin başvurularında da geçen yıla oranla artış olduğunu ancak bu öğrencilerin sorunsuz gelebilmesi için karantina kurallarının iyi ayarlanması gerektiğini dile getirdi. Tüzünkan söyle devam etti: “Üçüncü ülkelerden üniversitemize çok talep var ancak pandemi koşullarında her ülkenin kendine özgü koşulları var. Her ülkenin risk durumları ve ait olduğu renk kategorileri değerlendirilerek ona uygun karantina kuralları uygulanacak. Koyu kırmızı ülkelerde olup gelemeyecek öğrenciler için ise bir istisna olarak online eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz”.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan:

“21 ek sınıf yaptırıyoruz”

Geçtiğimiz dönemde hibrid eğitim sistemi uyguladıklarını belirten Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, öğrencilerin yüzde 50’sinin online, yüzde 50’sinin ise yüz yüze eğitimi tercih ettiğini belirtti. Hocaların sınıfta ders verdiği sırada kamera ve hoparlörler yardımıyla eş zamanlı olarak online eğitimin de sağlandığını belirten Yaratan bu sistemin sınavlarda kopya çekmeye çok müsait olduğunu, bu sebeple bakanlar kurulunun aldığı yüz yüze eğitim kararını desteklediklerini ifade etti. Bu karar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamaya çalıştıklarını da dile getiren Yaratan şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitim kararının çok doğru bir adım olduğuna inanıyorum. Biz üniversite olarak bu karar sonrasında hazırlıklarımızı tamamlamak için çalışmalara başladık. Yaptırdığımız 21 ek sınıfla gelen öğrencilerin seyrek oturabileceği, hijyen kurallarına uygun ortamlar yaratıma aşamasındayız”.

Geçtiğimiz yıldan beri öğrenci gelişini teşvik etmeye çalıştıklarını dile getiren Yaratan, yeni dönem kayıtlarının geçen yıl ile benzer rakamlarda seyredeceğini ve çok büyük bir değişim beklemediklerini de kaydetti. Öğrencilerin adaya gelmek istediğini ancak velilerin endişeli olduğunu söyleyen Yaratan şöyle devam etti: “Öğrenciler gelmek istiyor ancak aileler hem hastalık hem de masraflar açısından biraz endişeli. Online eğitim dönemi yurt, uçak bileti, yeme-içme masraflarını ödemek zorunda kalmayan veliler bu anlamda yüz yüze eğitim konusuna pek sıcak bakmıyor”

Yaratan Türkiye yerleştirmeleriyle ilgili de yorumlarda bulundu. Yerleştirmelerdeki taban puanlarının 180’den 170’e düşürüldüğünü aktaran Yaratan, bu durumun Türkiye’den gelen öğrenci sayısını artırabileceğini söyledi. Yaratan, kazanamayan öğrencilerin de yeniden tercih yapma hakkı kazandığını ve bu durumun Kıbrıs üniversitelerinin tercih edilmesi konusunda avantaj sağlayacağını ifade etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen

“Bu süreçte yüz yüze eğitimin önemini anladık”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen geçen dönemi yüzde 100 online eğitimle kapattıklarını ve şu an yaz okulunun da online olarak devam ettiğini söyledi. Yeni dönemde bakanlar kurulunun aldığı karar doğrultusunda yüz yüze eğitimi başlatacaklarını belirten Ağdelen, tek endişenin riskli bölgelerden gelecek öğrencilerin ülkeye girişlerinde yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Ağdelen şunları söyledi: “Afrika’daki bazı ülkelerden geliş tamamen yasaktı. Bu ülkelerden gelecek öğrenciler için iki olası uygulama gündeme geldi. Ya sadece buralardan gelecek öğrencilere özel bir karantinayla giriş sağlanacaktı ya da gelemeyeceklerse sadece onlara online eğitim yapılmaya devam edilecekti. Bizim temennimiz artık tamamen yüz yüze, tüm öğrencileri buraya getirebileceğimiz bir yönteme geçmektir. Bu bir buçuk yıllık süreçte gördük ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz”.

Son günlerde vakaların rekor rakamlara ulaştığına dikkat çeken Ağdelen, bu durumun bakanlar kurulu kararını etkileyebileceğini ve karar değişikliğine gidilebileceğini belirtti. Ağdelen şöyle devam etti: “Süreç bizi yine hibride götürebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden üniversiteler günün koşullarına göre esnek bir yapıya sahip olmalı. Biz pratikte yüz yüze eğitime hazırız. Akademik personelimizin yüzde 100’ü aşılandı. Gelecek öğrencilerin aşılanması için gerekli materyalin hazır olduğu da hükümet tarafından duyruldu. Üniversite olarak sınıflarda seyreltmeye gittik ve hijyen kurallarını da genişleterek gerekli tedbirleri aldık ancak sürecin nasıl gelişeceğini vaka sayıları belirleyecektir”.

Ağdelen yüz yüze eğitimin ortaya çıkaracağı bir diğer önemli soruna daha dikkat çekti. Sınıflarda yapılacak seyreltme uygulamasının üniversitelere ciddi bir akademik yük getireceğini savunan Ağdelen, ek hoca ihtiyacı ya da var olan hocaların ders yüklerinin artması gibi sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti. “40 kişiyi aynı sınıfa alamayacağımız için kapasitelere göre bölmek zorunda kalacağız ve bu da bize ek bir maliyet getirecek” şeklinde konuşan Ağdelen, yüz yüze eğitimin üniversitelere ekonomik sıkıntılar doğurma ihtimali üzerinde durdu.

Yüz yüze eğitimin açılması halinde önceden kayıtlı öğrencilerin gelmek durumunda kalacağını ifade eden Ağdelen, yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ise endişeli olduğunu söyledi. Ağdelen şunları aktardı: “Yeni kayıt yaptıracak öğrenci sayısıyla ilgili konuşmak için erken ancak yurtdışından gelecek öğrencilerin endişeli olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle karantina ücretleri ve aşılanma konusu öğrenciler için büyük bir sorun. Karantina ücretlerini önceden devlet karşılıyordu ancak şu an nasıl olacağı konusunda henüz net bir karar verilmedi”.

“Endişeler var ancak öğrenciler gelmeye niyetli”

Geçtiğimiz dönem hiçbir öğrenci kaybı olmadığını, aksine artış yaşandığını belirten Ağdelen, endişelere rağmen birçok yeni öğrencinin de gelmeye niyetli olduğunu aktardı. Üniversitenin uluslararası ofisinden gelen bilgilerin ‘birçok öğrencinin adaya gelmek istediği’ yönünde olduğunu aktaran Ağdelen, yaptıkları bir anketin sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunun da yüz yüze eğitimi tercih ettiğini ifade etti. Ağdelen, üçüncü ülkeden gelecek öğrenciler için rakam beklentilerinin yüksek olduğunu ancak Türkiye’den gelen öğrenci sayısının düşüşe geçebileceğini belirtti. Öte yandan Ağdelen, genel rakamlarda ciddi bir düşüş beklemediklerinin de altını çizdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu:

“Yüz yüze eğitim için hazırız”

Üniversite olarak bakanlar kurulu ve YÖK’ün aldığı kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, yüz yüze eğitime başlamak için hazırlıklara devam ettiklerini dile getirdi. Cellatoğlu, “yeni dönemde yüz yüze eğitime geçmek için hazırız” dedi.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen:

“Hükümetin kararı öğrencilere ulaştırılmadı”

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen, Bakanlar Kurulu’nun yüz yüze açılma yönünde karar aldığını ancak okulların açılma dönemi yaklaşmasına rağmen hiçbir pratik adım atmadığını savundu. Özellikle devletle bağlantılı büyük üniversitelerin bunun duyurusunu bir an önce yapması gerektiğini söyleyen Soyşen şöyle devam etti: “LAÜ ve DAÜ gibi devlete bağlı büyük üniversiteler bu kararı resmi olarak açıklamadı. Bunu biraz da hükümetin ilgisizliğine bağlıyorum. Rektörlerle özellikle görüşüp kararın açıklanmasını sağlamalıydılar. Şu an yurtdışındaki öğrenciler üniversitelerin sosyal medya ya da web hesaplarından resmi bir açıklama gelmediği için buraya gelmek üzere net bir adım atmıyorlar. Neredeyse Eylül ayına giriyoruz. Üniversitelerden ve ilgili bakanlıklardan net bir açıklama yapılmadığı sürece öğrenciler bilet alma, yurt ayarlaması yapma gibi adımlar atamıyor”.

‘Karantina belirsizliği öğrenciyi korkutuyor’

Soyşen öğrencinin gelişini engelleyen bir diğer sorunun da karantina konusundaki belirsizlik olduğuna dikkat çekti. Hangi bölgelerden ne şartlarda öğrenci kabul edileceğinin ve karantina şartlarının net bir şekilde açıklanmadığını belirten Soyşen, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarını açıklama yapmaya çağırdı. Kendilerinin de karantina konusunda hükümete yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Soyşen, henüz bir geri dönüş alamadıklarını şöyle ifade etti: “Biz de Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. Öğrencilerin karantina otelleri yerine bileklik takarak ücretsiz bir şekilde, kayıt yaptırdıkları yurtlarda ya da kiraladıkları evlerde kalmasını önerdik. Buna rağmen şu an adaya özellikle üçüncü ülkelerden gelen bazı öğrenciler 5 bin 400 TL karantina ücretiyle otellere gönderiliyor. Karantina ücreti de öğrencinin gelmesi için büyük bir engeldir”.

Kimsenin uçak bileti parasıyla birlikte böyle büyük bir karantina ücretini ödemek istemediğini belirten Soyşen, hükümet yetkililerini buna uygun kararlar almaya ve konuyla ilgili somut adımlar atmaya çağırdı.