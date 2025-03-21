Üniversiteler Arası Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi) ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenen "Üniversiteler Arası Kısa Öykü Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, 9 Mayıs’ta Zeytinlik Köy Evi’nde saat 14.00’te düzenlenecek törenle verilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarışmanın; genç yazarları keşfetmeyi, onların edebiyat dünyasına adım atmalarını sağlamayı ve Kıbrıs Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ali Nesim’in edebi mirasını yaşatmayı hedeflediği belirtildi.

Ödüller

Açıklamada, Üniversiteler Arası Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması’nda ödül alanlar şöyle belirtildi:

“Birincilik ödülü Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Çavuş’un oldu. 'Kırmızı Acı Bir Renktir' adlı öyküsüyle birinci seçilen Çavuş, 6 bin TL para ödülü ve plaket kazandı. İkincilik Ödülüne layık görülen isim Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Tülaynur Koyun oldu. 'Gizli Günlük' adlı öyküsüyle jüriyi etkileyen Koyun, 4 bin TL para ödülü ve plaket ile ödüllendirildi.

Üçüncülük Ödülü ise Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Muhammet Ali Taş’a gitti. 'Kasvetli Orta Doğu' adlı öyküsüyle üçüncü olan Taş, 3 bin TL para ödülü ve plaket kazandı.

Girne Belediyesi Özel Ödülü ise Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Selma Badur’a verildi. 'Başöğretmen Ali Nesim' adlı öyküsüyle ödüle layık görülen Badur, 2 bin TL para ödülü ve plaket kazandı."