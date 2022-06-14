Üniversite öğrencisi teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen “dükkan açma, hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.D.B, üniversite öğrencisi olduğu gerekçesiyle teminata bağlandı.

Lefkoşa’da bir işletmeye girerek para kasası ve cep telefonu çaldığı gerekçesiyle tutuklanan E.D.B. mahkemede gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etti.

Para kasasını olay yerine yakın bir arazide bulan Polis, aranan şahıs veya şahıslar olduğunu, sirkat edilen para ve cep telefonlarının bulunamadığını söyledi.

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.D.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Zübeyde Senaroplu, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı E.D.B.’nin (E-25- Öğrenci) 4 Haziran tarihinde 04:00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet göstermekte olan Cloud 9 Bar isimli işletmenin kapı kilidini kasten ve kanunsuz olarak kırıp açtıktan sonra içeriye giriş yaptığını kaydetti. Polis, zanlının bina içerisinde bulunan para kasası ve içerisinde muhafaza edilen 7 bin 315 TL nakit para ile sipariş almada el terminali olarak kullanılan 5 adet cep telefonlarını sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını belirtti.

Aynı gün sirkat edilen para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini söyleyen Polis, 5 Haziran’da tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, 7 Haziran tarihinde zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerinde yanında bulunan bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte sirkat ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.