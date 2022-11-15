Üniversite kütüphanesinde hırsızlık

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.A.I. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Kuşak, zanlının 28 Ekim tarihinde, üniversite kütüphanesi içerisinde çalışma masası üzerinde bulunan M.M.K’ye ait 1 adet “Rolex” marka kol saati ve çanta içerisinde bulunan toplam 700 TL parayı çalmakla suçlandığını söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine 14 Kasım tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güvenlik Birimi’nden alınan bilgide saat ile parayı çalan kişinin güvenlik kameralarından tespit edildiğinin bildirildiğini söyledi.

Polis aynı gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlının tespit edildiğini ve kol saatinin tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını, pasaportunun henüz bulunamadığını, ülkedeki statüsünün henüz tespit edilemediği ayrıca yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.