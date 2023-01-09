Üniversite kafeteryasından binlerce lira değerinde sigara, içecek ve ‘enerji barı’ çaldılar

Lefkoşa’daki bir üniversitenin kafeteryasında bulunan çelik dolapları açarak para, içecek ve enerji barı çalan zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Tuğçe Sarıca, tutuklanan 7 zanlıdan 2’sinin olayla bağlantılarının tespit edilmediği belirterek serbest bırakıldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların farklı dolaplardan; 357 TL’lik kutu içecek, 6 bin 710 TL’lik sigara, 110 TL’lik enerji barı ve 1700 TL nakit para çaldıklarını aktardı.

Zanlıların, üniversite kampusu içerisinde tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlılardan T.E.B.’nin gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini söyledi.

Zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.