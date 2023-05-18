Üniversite kafeteryasında hırsızlık

Lefkoşa’daki üniversitenin kafeteryasında yaşanan hırsızlık olayında, bir şahsın cüzdanını çalmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı. Polis, cüzdanla birlikte çalınan 3 bin Doların 400’ünün bulunduğunu bildirdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, 2 Mayıs tarihinde Lefkoşa’daki bir üniversitenin kafeteryasında T.H.R.R.’ye ait 250 TL değerindeki cüzdan ve içinde bulunan 3 bin Dolar nakit para ile banka kartının faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındığını belirtti.

Polis, olayla ilgili yapılan kamera kaydı incelemelerinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen W.N.F.A. isimli zanlının, Çarşamba gün derdest emri gereği üniversitede tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada cüzdan ve banka kartının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, H.A.M.A isimli zanlının ise Haspolat’ta tespit edildiğini ve çalınan 3 bin Dolar’dan 400 Dolar’lık kısmın zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, bu aşamada serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edeceklerinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtip, ilk aşamada 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.