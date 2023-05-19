United Medya’ya 2 ödül

BASIN-SEN, 22’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ne laik görülen isimleri açıkladı.

Bu kapsamda YENİDÜZEN Yazı İşleri Müdürü Meltem Sonay “Basın Emekçisi Ödülü”ne, Kanal SİM’den grafik –& animasyon operatörü Tuğberk Korutürk ise “Genç Basın Çalışanı” ödülüne laik görüldü.

BASIN-SEN, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığı, Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay’ın başkan yardımcılığındaki juri tarafından değerlendirildi.

22’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri çerçevesinde bu yıl Onur Ödülü İbrahim Aziz layık görülürken, BASIN-SEN Özel Ödülü ise İsias Muhabirliği ile Özgür Gazete muhabiri Kadir Sidal’a takdim edilecek. BRTK ekranlarında Vizyon Programı ile Serda Özdemirgil Tüzel ise Hakan Çakmak Özel ödülüne layık görüldü.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre ödül töreni 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Merkez Lefkoşa’da yapılacak. 22’inci Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin tam listesi şöyle;

ONUR ÖDÜLÜ: İBRAHİM AZİZ

BASIN SEN ÖZEL ÖDÜLÜ: KADİR SİDAL (ÖZGÜR GAZETE- İSİAS MUHABİRLİĞİ)

HAKAN ÇAKMAK ÖZEL ÖDÜLÜ: SERDA ÖZDEMİRGİL TÜZEL (BRTK-VİZYON PROGRAMI)

EN İYİ HABER: “KEDİMİZ VAR DİYE ÇOCUK YAPMIYORLAR” (BUGÜN KIBRIS)

YILIN TV YAYINCISI: NAZAR ERİŞKİN (GENÇ TV)

MESLEĞE EMEK VERENLER: ÖZGÜL MUTLUYAKALI (TAK), ÖZTEN BÜYÜKALSANCAK (BRTK), ULAŞ BARIŞ (KIBRIS POSTASI)

BASIN EMEKÇİSİ ÖDÜLÜ: MELTEM SONAY (YENİDÜZEN), PEMBE DÜZOVA (FİRST FM), SU ÜÇÜZ (MESARYA AJANS), YAĞMUR DÜŞER (HABER KIBRIS)

GENÇ BASIN ÇALIŞANLARI: ÖYKÜ KENDİR (KIBRIS POSTASI), TUĞBERK KORUTÜRK (KANAL SİM), EDİZ ÜLKER (TV 20) SPOR BASININA HİZMET ÖDÜLÜ: HÜSEYİN KIRAL (KIBRIS GENÇ TV)

SPOR BASIN ÖDÜLÜ: SOYDAN SAKALLI (TRİBÜN KIBRIS)