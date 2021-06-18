United Medya’da toplu sözleşme günü

United Medya Grubu’na bağlı Yenidüzen, Kanal Sim ve Radyo Sim çalışanlarını kapsayan yeni toplu sözleşme, her bir yayın kurumu için ayrı ayrı imzalandı.



Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Aralık 2022’ye kadar olan süreci kapsayan toplu sözleşmeye Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Kanal Sim, Sim Fm Genel Yayım Koordinatörü Sami Özuslu imza koydu.



Toplu Sözleşme ile YENİDÜZEN çalışanlarının 13’üncü maaş dahil maaş ve özlük hakları yine güvence altına alındı. İşletmenin mali imkanları çerçevesinde maaş düzenlemeleri ve genel yönetim ilkeleri de toplu sözleşme içerisinde yer aldı.



Personelin yıllık izin haklarını üç yıldan fazla hizmeti olanlarda 25 günde kadar düzenleyen Toplu Sözleşme, ayrıca, resmi tatil günlerindeki çalışmaların da bire iki ödeme ya da izin hakkıyla kullanılmasını güvence altına alıyor.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar idari izinli sayılırlar” maddesini de içeren Toplu Sözleşme’de ayrıca çocukları eğitim gören çalışanlara öğrenim yardımı, evlenme ve doğum yardımı gibi sosyal haklar da içeriyor.

Basın İş Yasası ve İş Yasası’na uyumlu olarak düzenlenen Toplu Sözleşme kapsamında “İşveren, 1 Mayıs İşçi Bayramında personele 200.00 TL Bayram yardımı yapar” ibaresi de yer aldı.

Gazetecilerin özerk ve birlikte yönetim ilkesiyle “Uyuşmazlık Kurulu” ve “Disiplin Kurulu” gibi kurulların oluşturulmasını da içeren Toplu Sözleşme, Aralık 2022’ye kadar geçerli olacak.

YENİDÜZEN çalışanları uzun yıllardır toplu sözleşmeyle görev yapıyor.

Naşit: “Personelin refahını mümkün olan çerçevede koruyan bir Sözleşme…”

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, pandemi dönemi ve ekonomide yaşanan sıkıntılara işarete ederek, personelin refahını mümkün olan çerçevede koruyan bir Toplu İş Sözleşmesi’ne imza attıklarını belirtti.



Özuslu: “Gururunu yaşıyoruz”

Toplu Sözleşme İmza Töreni’nde konuşan Kanal Sim, Sim Fm Genel Yayım Koordinatörü Sami Özuslu, “sendikacılıkla ilgili tartışmaların olduğu ve Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili hakların geriye götürülmeye çalışıldığı bu dönemde, özel sektörde sendikalaşmanın ve Toplu İş Sözleşmesi’nin çok az olduğu kurumlardan biri olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Mutluyakalı: “Umarız çalışanlarımıza daha iyi koşullar sağlarız ki ülke demokrasisi daha iyi bir yere gelir”

Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da, “Bu şartlarda öncelik ayakta kalmaktı. Umarız çalışanlarımıza daha iyi koşullar sağlarız ki ülke demokrasisi daha iyi bir yere gelir” dedi.