UNICEF: Sudan'da çocukların geleceğini kurtarmak için bir umut ışığı kaldı

X'ten yaptığı paylaşımda Sudan'da 11 aydır süren "vahşi savaş" nedeniyle milyonlarca kişinin açlık ve akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen O’Brien, "Sudan’da çocukların geleceğini kurtarmak ve kitlesel can kayıplarının önüne geçebilmek için bir umut ışığı kaldı." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en büyük açlık krizi



Birleşmiş Milletler'e göre, dünyadaki "en büyük yerinden edilme" vakasının yaşandığı ve dünyadaki "en büyük açlık krizinin" yaşanabileceği Sudan’da, ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti, 8 milyon kişi yerinden edildi.

19 milyon çocuk okula gidemiyor

İç çatışma nedeniyle 19 milyon çocuğun okula gidemediği ve nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği ülkede, Dünya Gıda Programı'nın 5 Şubat 2024'teki son raporuna göre, yaklaşık 18 milyon Sudanlı akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 5 milyonu açlığın eşiğinde.

Sudan'da, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.