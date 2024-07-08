Ünal Üstel, yeniden aday olacağını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplandı, kurultay tarihini 21 Eylül 2024 olarak belirledi.

Toplantı sonrası konuşan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, 21 Eylül 2024’de yapılacak olağan genel kurulda parti genel başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı.

Üstel, "Adayım çünkü parti tabanı ve yöneticilerin desteği var" iddiasında bulundu, "Parti ve ülke için istikrar istiyorum" dedi.