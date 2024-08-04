"Ünal Üstel partiye zarar veriyor"

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy siyasi gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basında, sosyal medyada ve muhalefetin dilinde dolaşan iddialar varken kendisini “muhalefet ağzı ile konuşuyor” diye suçlayanlara karşı sessiz kalmayacağını kaydeden Taçoy, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel’i eleştirdi ve Üstel’in partiye zararlar verdiğini ileri sürdü.

“Başbakan Üstel’in daha önceki girdiği kurultayda 500 oy bile alamadığını ve üyeleri ötekileştirdiğini” belirten Taçoy, “Bizim hedefimiz parti yapısını ve yönetimini, tabanımızın birlikteliğiyle yeniden inşa etmektir. Partimizi hak ettiği yere çıkarmak için yola çıktık. Sizin parti içindeki yönetim tarzınızın yarattığı sorunları tüm Ulusal Birlik Partililer bilmektedir” dedi.

Taçoy parti içi demokrasi ve demokrasiye saygının önemine işaret etti.

İki kişinin UBP Genel Başkanlığı adaylığından çekilmesi konusunda Üstel’i suçlayan Taçoy, “Bu sizin demokrasi anlayışınızı net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

“Partililerimiz, ama özellikle KKTC halkı neyin ne olduğunu, hükümete olan güven ve yarınlara karşı duyulan umutsuzluğun ve her geçen gün büyüyen öfkenin, devletimize ve partiye büyük zararı olacağının farkındadır” ifadelerini kullanan Taçoy, “Partimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu istikrar doğru yönetilen bir Ulusal Birlik Partisi’nin istikrarıdır” dedi.

“Partiyi ve partilileri sosyal medya ve medya mecralarında zora sokmaya kimsenin hakkı olmadığını” kaydeden Taçoy, “Bizler, önümüzdeki iki yıl içerisinde üç önemli seçim varken partimizi toparlama ve tüm seçimleri kazanma yolunda tüm ekiplerimiz ve parti üyelerimizle yola koyulduk” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir makam partimizden önemli değilse; partimizi ve ülkeyi getirmiş olduğunuz durumdan dolayı özür dileyiniz, size verilmiş olan görevin bittiğini kabul ederek partimizin önünü açınız” diyen Taçoy, Üstel’in kaleme alınan açıklamasında, kendilerinin kullanmadığı sözcüklere atıfta bulunulduğunu, “hakaretler” diye yanıltıcı ifadeler kullanıldığını savundu.

Taçoy, “Buradaki niyet bellidir. Eski moda korkutma taktikleri ile aslında hedef bizler değil, UBP tabanıdır. Baskı, korkutma yöntemi ile bütün bürokratlar, parti yöneticileri ile birlikte partililerimizin tehdit altında olduğunu herkes iyi bilmektedir. Hatta vekillerimiz ve bakanlarımız da zorunlu açıklama yapılması için baskı altındadırlar” ifadelerini kullandı.

Taçoy, Başbakan Üstel’e çağrıda bulunarak “Gelsin bu ve tüm diğer konuları karşılıklı bir şekilde ve herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan, kendisinin dilediği bir kanalda ve yine kendisinin de onaylayacağı bir moderatör karşısında konuşalım. Halkın karşısına çıkalım. Herkes neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu tüm çıplaklığıyla görsün. Belgelerle konuşalım” dedi.