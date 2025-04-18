Ünal Üstel nerede, kiminle görüştü/görüşemedi?

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TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, “Boşbakan, boş konuştu” sözlerinin ardından Çarşamba sabahı Ankara’ya gittiği iddia edilen Başbakan Ünal Üstel, adeta kayboldu…

Başbakanlık, Üstel’in Türkiye’ye gittiğine dair herhangi bir resmi açıklama yayınlamazken, Ulusal Birlik Partisi (UBP), üyelerine “gece yarısı 01.20’de Başbakanı Ercan Havalimanı’nda karşılamaya” davet etti.

Çarşamba gününden bu yana Türkiye’de ne yaptığı, hangi şehirde olduğu ve kiminle görüştüğü bilinmeyen Üstel’in ilk olarak Ankara'ya gittiği iddia edildi. UBP kulislerinde, Üstel’in Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi denediği ancak “kabul edilmediği” ifade ediliyor.

Ankara’da “umduğunu bulamayan” Üstel’in, bugün ise İstanbul’a uçtuğu iddia ediliyor.

Tayyip Erdoğan da bugün 3. Uluslararası Yeditepe Bienali için İstanbul’a uçmuştu.

Kulislerde, Üstel’in “Tayyip Erdoğan’ın peşinden İstanbul’a gittiği ve görüşme için zemin aradığı” konuşuluyor.

İddiaya göre Üstel’in görüşmek istediği ana gündem maddesi, yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimleri ve aday değişikliği…

Öte yandan İstanbul’da, bu akşam saat 20.00’de Galatasaray – Bodrumspor karşılaşmasının oynanacağı ve Üstel’in koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

Yine UBP kulislerinde, Üstel’in, Tayyip Erdoğan ile görüşememesi halinde 20.00’deki maçı İstanbul’daki stadyuma giderek izleyeceği, gece yarısı ise Kıbrıs’a geri döneceği konuşuluyor…