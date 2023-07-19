Ünal Üstel, imzaladığı “kablo ile elektrik mutabakat” metnine dair detay veremedi

Başbakan Ünal Üstel, dün Ankara’da imza attığı kablo ile elektrik projesine ilişkin mutabakat metnine” dair detay veremedi, “Erdoğan açıklayacak” dedi.

Üstel, yeni Ercan Havalimanı’nın yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağının inmesiyle resmi olarak açılacağını, eski binaya dönüşün “artık” olmayacağını ifade etti.

Üstel, “Yeni Ercan, doğrudan uçuşun da kapısını açar mı?” şeklindeki soru üzerine, bu konuda Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini, “KKTC” olarak da gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Ekonomi ve TL krizi ile ilgili soru üzerine ise yeni bir masa oluşturduklarını söyleyen Üstel, önümüzdeki günlerde yeni kararlar üreteceklerini ifade etti.

Ünal Üstel, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu “50+1” programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

İmza attığı metnin detayını veremedi…

Ankara’da, Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imza koyduğu “kablo ile elektrik projesine ilişkin mutabakat metnine” dair içeriğin sorulması üzerine Üstel, detay veremedi, “Erdoğan açıklayacak” dedi:

“Yarın 2 büyük projenin açılımı olacak. Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışını yapacağız. Sayın Erdoğan’ın teşrifiyle havalimanı açılacak. Bir diğer açılım ise kabloyla elektrik üzerine imzaladığımız anlaşmaya dair olacak. (İmzalanan metnin) detayları yarın Sayın Erdoğan’ın açıklayacağını halka söylemek istiyorum.”

Yeni Ercan Havalimanı… “Artık geri dönüş olmayacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şu anda körfez turunda olduğunu söyleyen Üstel, yeni havalimanı terminalinin Erdoğan’ın gelişiyle açılmış olacağını, “artık geri dönüş olmayacağını” söyledi:

“Sayın Erdoğan körfez turundan buraya gelerek havalimanının açılışını yapacak. İki uçakla birlikte 200 insanla birlikte yeni Ercan Havalimanı’na inecekler ve açılış yapılacak. Yeni limanın, geçmişte yapılmış sözleşmeden dolayı ve hükümetin üzerine düşen bazı görevleri zamanında yerine getiremediğinden süreç uzamıştır. Ama artık eski Ercan’a dönüş yok. Yarından itibaren uçuşlar yeni Ercan’dan gerçekleşecek.”

Doğrudan uçuş… “Erdoğan’a güveniyoruz”

Üstel, “Yeni Ercan, doğrudan uçuşun da kapısını açar mı?” şeklindeki soru üzerine, bu konuda Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini, “KKTC” olarak da gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Ekonomi… “Yakında yeni kararlar üreteceğiz”

Üstel, ekonomi ve TL krizi ile ilgili soru üzerine ise yeni bir masa oluşturduklarını, TL’nin döviz karşısındaki “dalgalanması” konusunda halkı daha az etkileyecek bir noktaya gelebilmek adına önümüzdeki günlerde yeni kararlar üreteceklerini ifade etti.