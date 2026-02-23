Arıklı, yüzleşmeyi reddetti

İletişim altyapısını Türk Telekom'a devretmeyi öngören 'Fiber Optik Protokolü' Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor...

Kürsüye çıkan YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Telekom yetkililerinin de katıldığı 'ek protokol' görüşmelerinde BTHK'nın taleplerini tamamının, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği'nin taleplerinin yüzde 90'ının ve TEL-SEN'in taleplerinin yüzde 40 oranında tamamlandığını iddia etti.

Arıklı, bu yöndeki açıklamalarını yalanlayan TEL-SEN'i, "toplantıda başka dışarda başka konuşmakla" suçladı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Sami Özuslu, Arıklı'yı, Meclise ara verip tüm tarafların katılacağı ve canlı yayınlanacak bir toplantıya davet etti.

"Kim yalan söylüyor belli olsun" çağrısı yapan Özuslu'nun davetini Arıklı reddetti.

Arıklı, haftasonu yaptığı açıklamasında, ek protokolle ilgili pek çok maddede prensipte anlaşıldığını iddia etmiş, TEL-SEN ise bu açıklamayı yalanlamıştı.