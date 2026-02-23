CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nden Demokrasi Şehitlerini anma etkinliği

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte, CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun hazırladığı “Uçakla Gelen 6 Tabut” belgeselinin gösterimi gerçekleştirilecek.

Belgesel gösteriminin ardından, belgeselin yönetmeni Sami Özuslu ile dönemin tanıklarından eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun katılımıyla söyleşi yapılacak. Etkinlikte, geçmişte yaşananların toplumsal hafızadaki yeri ve demokrasi kültürüne etkileri ele alınacak.

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi yetkilileri, etkinliğin amacının yalnızca geçmişi anmak değil, aynı zamanda demokrasi bilincini güçlendirmek ve genç kuşaklarla tarihsel hafıza arasında bağ kurmak olduğunu belirtti.

Tüm halkın davetli olduğu etkinlikte, belgesel aracılığıyla bir dönemin tanıklığı paylaşılacak ve katılımcılar geçmişten bugüne demokrasi deneyimini birlikte değerlendirme fırsatı bulacak.