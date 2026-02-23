Meclis kürsüsünde Türk Telekom’a “peşkeş protokolü” hakkında konuşan Başbakan Ünal Üstel, imzalanan onay yasasını savundu, projenin stratejik olduğunu iddia etti. Üstel, "Türkiye'nin getirdiği ne varsa imzalayacağım" dedi.

Üstel, “Son cümleleri doğruları söyledi. Ülkede hizmet edecek ve halkımızı rahatlatacak daha projelerimiz var. Bu süre içinde 4 sene dolmadan yapılan hizmetlerden ve bundan sonraki süreç içinde de hangi projelere ve hangi alt yapı çalışmalarına ve halkımızın rahatlığı için ne lazımsa hepsini yapacağız.” dedi.

Projelerin oy çokluğuyla hayata geçirileceğini belirten Üstel, “Bunları yaparken zaman zaman muhalefetle zaman zaman sert tartışmalarla oyçokluğuyla yapacağız. TC Cumhurbaşkanı yardımcısıyla imzaladığımız bir onay yasası. Bu onay yasasının herkes tarafından çok stratejik olduğunu kabul ederim. Böyle bir stratejik projenin TC ile yapılmasın da sorarım kiminle yapılsın?” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında, “Ben konuşurken kimse konuşmasın soru da sormasın.” diyen Üstel, projenin tüm kesimler tarafından stratejik olarak kabul edildiğini savundu.

Türk Telekom’un yapısına ilişkin bilgiler veren Üstel, şirketin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Varlık Fonu bünyesinde olduğunu, yaklaşık yüzde 20’sinin özel sektöre ait olduğunu ve yıllık cirosunun 400 milyar dolar olduğunu iddia etti. “Bu şirket TC’nindir ve TC Cumhurbaşkanı’nın varlık fonunundur.” dedi.

Üstel, geçmişte su ve enerji projelerinde de benzer tartışmalar yaşandığını savunarak, “Su projesi gerçekleşirken yine o günlerde kesimler karşı çıktı. Bu proje gerçekleştirildi. Nasıl ki bu protokol ek protokol yapma imkanı veriyor su projesinde de ek protokol düzenlendi, dairemiz bypass edilmeden su fiyatları düzenlendi.” dedi. Belediyelerin su fiyatlarını belirlediğini ifade eden Üstel, ek protokol yapılmasından endişe duymadıklarını kaydetti.

Enerjide de üç ek protokol yapıldığını söyleyen Üstel, “Hiçbir zaman TC Kıbrıs Türkünün isteğine ‘yok’ demedi.” ifadelerini kullandı. Ekonomik örgütlerin endişe etmemesi gerektiğini savunan Üstel, ilgili taraflar arasında görüşmeler yapılacağını ve hemfikir olunan maddelerde düzeltmeler yapılabileceğini belirtti.

Protokolde yalnızca söz konusu şirkete özel bir düzenleme yapılmadığını iddia eden Üstel, ülkede yatırım yapan tüm yatırımcılara muafiyet uygulandığını, bu yasada da stratejik olduğu gerekçesiyle ek muafiyet yer aldığını söyledi.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Üstel, İsrail-Filistin çatışmasına ve Gazze’de yaşananlara işaret ederek, “Hani güvenlik konseyi BM, hani insan hakları hiçbiri yok. Bir tek TC’nin sesi çıkıyor.” dedi. İran’a ilişkin gerilime de dikkat çeken Üstel, tüm bu gelişmeler yaşanırken ülkenin haberleşme sisteminin ve Türkiye üzerinden dünyaya açılan iletişim altyapısının Türk Telekom’a ait olduğunu vurguladı. Üstel konuşmasının , “Biz bu ülkeyi artık dijital ada yapacağız” dedi.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik konumunda getirdiği hangi onay yasası varsa ben imzalayacağım" dedi ve soru almadan kürsüyü terk etti.