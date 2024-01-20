“Umut Zamanları 2003, Geçişler ve Kıbrıs” kitabı tanıtılıyor
Akademisyen, araştırmacı-yazar Hakan Karahasan'ın “Umut Zamanları 2003, Geçişler ve Kıbrıs” adlı kitabı tanıtılıyor.
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Akademisyen, araştırmacı-yazar Hakan Karahasan'ın “Umut Zamanları 2003, Geçişler ve Kıbrıs” adlı kitabı tanıtılıyor.
Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliği 25 Ocak Perşembe saat 18.45'te Işık Kitabevi’nde yer alacak.
Tanıtım gecesine konuşmacı olarak Abdullah Korkmazhan katılacak.
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Etiketler : hakan karahasan