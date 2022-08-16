Umuda yolculuk hapiste sonlandı

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçiş yapmak isterken yakalanan 13 mülteci mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, 13 Suriye uyruklu mültecinin, Ağustos ayı içinde, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Kıbrıs’ın kuzeyine yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve 13 kişinin yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığının dikkate alınarak oturma izni bulunmadığından ve adresleri olmadığından davalarında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yasal statüsü olmayan 13 mültecinin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.