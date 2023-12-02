‘Uluslararası’ utanç!

Ercan Havalimanı’nda “şut altı” denilen; yolcuların bagajlarının, binecekleri uçağa göre ayrım ve sınıflandırma işleminin yapıldığı bölümünde yaşanan güvenlik zafiyeti, sayısı henüz bilinmeyen çok sayıda yolcunun mağduriyetine ve ‘en az’ 10 milyon TL’lik organize bir hırsızlığın yaşanmasına neden oldu…

Havalimanındaki “şut alanında” çalışan 3 kişi, alandaki kamera eksikliğinden faydalanarak, 2023 yılının Eylül ile Kasım ayları arasında ilk belirlemelere göre 6 yolcunun valizlerinden ziynet eşyaları ile teknolojik cihazlar çaldı.

Polis, Yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra bu tarz ihbarlar almaya başladıklarını mahkemede itiraf etti.

Olayın basına yansımasının ardından Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda kişi polise şikayette bulundu, ifade vermek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine gelme kararı aldı.

Kuzeyin “uluslararası havalimanı” bir kez daha utanç kaynağı oldu…

'Check In' operasyonu kapsamında tutuklanan S.A., H.Y. ve A.V. isimli 3 zanlı Cuma günü yeniden mahkemeye çıkarıldı, haklarında 7’şer gün daha soruşturma amaçlı poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Polis, zanlılardan sadece birinin evinde bulunan ziynet ve elektronik eşyaların değerinin, ilk incelemelere göre 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

Mahkemede konuşan polis, zanlıların verdikleri ifadelerinde “kaliteli olan bavulları, özellikle de ziynet eşyası bulunur diye kadınlara ait valizleri” açtıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, pazartesi günü ülkeye yeni şikâyetçilerin geleceğini belirten polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşandı?

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapacak olan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapacak yolcu F.G.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan E.Ö.’ye ait bavulu açarak bavulun ön kısmında bulunan el çantası muhafaza edilen 18 ayar altın erkek kolye, 18 ayar altın erkek künye, 18 ayar altın bayan kolye, künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, 1 adet Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00.40 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan Ö.D.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü, 1 adet beş taş pırlanta yüzüğü, 1 adet altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri sirkat ettiklerini belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.Polis memuru, para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı S.A.’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsatan polis, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

“Olayın basına yansımasının ardından Türkiye’den ve Almanya’dan şikayetler geldi”

Polis, olayın basında yer alması üzerine Türkiye’den birçok kişinin polise başvurduğunu, Lefkoşa’daki TC Elçiliği aracılığı ile şikâyetlerin kendilerine ulaştığını belirtti. Polis ayrıca, Almanya’dan da 2 kişinin Kıbrıs’ın kuzeyine gelerek şikâyetçi olduğunu açıkladı.

Polis, mağdur sayısının tam olarak bilinmediğini, ilk etapta toplamda 6 kişinin bizzat polise gelerek şikâyetçi olduğunu, başka şikâyetlerin de Kıbrıs’ın kuzeyine geleceğini ve ifade vereceğini açıkladı.

“Evinde bulunan eşyaların değeri 10 milyon TL”

Polis, zanlı S.A.’nın evinde bulunan ziynet ve elektronik eşyaların değerinin ilk inceleme sonucu 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

“Yükleme öncesindeki bölümde kamera yok”

Polis, zanlı S.A. ile H.Y.’nin valizlerin uçağa alınmadan önceki son rampada çalıştığını, yükleme işlemi yapılmadan hırsızlık olayının gerçekleştiğini belirtti. Polis, Yeni Ercan’da yüklemeden önceki son valiz işlemlerinin yapıldığı yerde kamera olmadığı açıkladı.

“Kaliteli bavullar ile kadınlara ait valizleri tercih ediyorduk”

Polis, zanlı S.A.’nın ifadesinde “kaliteli olan bavulları, özellikle de ziynet eşyası bulunur diye kadınlara ait valizleri” açtıklarını söylediğini açıkladı.

“10 günde casinoda 60 bin TL harcadı”

Polis, H.Y. ve A.V. isimli zanlıların pek çok casinoya gittiklerini, aylık maaşlarının üzerinde kumar oynadıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis, H.Y.’nin 23 bin TL maaş aldığını, ancak tutuklanmadan önceki son 10 günde 60 bin TL kumara harcadığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, ayrıca H.Y.’nin ikamet ettiği Yıldırım köyünde birkaç parça elektronik eşya sattığına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Polis: “Pazartesi yeni şikayetçiler ülkeye gelecek”

Soruşturmanın devam ettiğini, pazartesi günü ülkeye yeni şikâyetçilerin geleceğini belirten polis, 7 gün ek süre istedi.

Polisin talebinin ardından H.Y. ve A.V.’nin avukatı 7 günlük süreye itiraz etti.

Polis memuru, avukatın bir sorusu üzerine Yeni Ercan Havalimanı faaliyete geçtikten sonra birçok şikâyet aldıklarını, ancak eşyaları çalınan insanların yurtdışına gitmesinden dolayı ileri işlem yapamadıklarını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.