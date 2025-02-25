"Uluslararası sularda yüzen gemiler neden duruldu, yükleri neydi, kimin hesap hareketlerinde acayip şeyler oldu?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a kritik sorular yöneltti.

Özel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in hakkında iddialarda bulundu.

Özel, “Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim. Sizin başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu" dedi.

Özel, Serim’in Dışişleri Bakanlığı kökenli olmamasına rağmen önce özel kalem müdürü, ardından bakan yardımcısı yapıldığını hatırlattı.

Özel, 2022’de Kıbrıs’ta öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı ile iki yıl önce ortak şirket kurduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Özel, “Bunu söyleyen milletvekillerimize bu beyefendi dava açtı, kanıtları koyduk, davaları kazandılar ve bu kişiyi göz göre göre, parmağı göze sokarcasına Kıbrıs'ımıza, Lefkoşa'ya büyükelçi atadınız. ” dedi.

Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim görevden alınacağına dair iddialara da değinen Özel, asıl soruların yanıtlanmasını istedi.

Dikkat çeken 4 soru

Özel, Erdoğan'a dikkat çeken 4 soru yöneltti:

"Ben uluslararası sularda yüzen gemiler var mı diye soruyorum. Bu gemiler yüzerken durduruldu mu diye soruyorum. Bu gemilerin yükü neymiş diye soruyorum ve o günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu diye soruyorum."

Özel, Erdoğan’a hitaben sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yoksa sen bu sorulara cevap vermek yerine bana, Özgür Bey, bunu yapma, Türkiye'yi zora sokma, bir çocuk yanlışa bulaşmış, bu konuları eşeleme, hepimiz aynı gemide miyiz diyeceksin. Tayyip Bey, ben o gemide yokum. Biz o gemide yokuz ama siz hepiniz o geminin içindesiniz."