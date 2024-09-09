Uluslararası projeleri izlemeyi özlediğimiz günlerde Japon’dan ilaç gibi çalışma

Murat OBENLER

Birçok Kıbrıslı ve yabancı sanatçının projelerini sunduğu/sergilediği Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Rüstem Kitabevi’nde bu kez ülkemiz müzisyenlerinin sahnede olduğu Magnetic Faces projesi sanatseverlerle buluştu. Ülkemizin en üretken müzisyenleri kategorisinde yer alan Hüseyin Kırmızı(Japon) tarafından besteleri ve düzenlemeleri yapılan 10 şarkılık Magnetic Faces projesi hangar bölümünde sanatseverlerle buluşurken piyano, handpan ve syntisayzerde Hüseyin Kırmızı, davul ve perküsyonda Ahmet Akınsel ve bas gitarda Özbil Kurtulmuş’tan oluşan gruba konuk şarkıcı olarak Miray Çakır da bir şarkıda eşlik etti.

Özgün, cesur, kaliteli ve büyüleyici

Ülkemizde yerli müzisyenlerden çok da göremediğimiz kalitedeki çalışmada Hüseyin Kırmızı hem yaşamın kendisinde yarattığı duyguları, hem Kıbrıs’a özgü folklorik parçaları ve ağıtları, hem de hayatında yer etmiş önemli kişi ve yerleri kendine özgü yaklaşımıyla müzik aracılığıyla seyirciye aktarıyor. Tuşlu ve vurmalı enstrümanların müthiş gösterisine sahne olan konserde seyirciler ard arda akan parçaları adeta soluksuz izlerken farklı tonlarla farklı duygular arasında da adeta mistik bir evrende büyülenmişçesine gezindiler. Projenin ileriki aylarda farklı bölge ve mekanlarda da sahneye taşınması düşünülüyor.